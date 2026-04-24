【極旨ナポリタン】パスタは折って入れるだけ。フライパン1つで完結するランチの救世主
【画像で見る】麺と具を一度に調理でスピーディーに作れる「ナポリタンスパゲッティ」
大人気の料理、パスタ。ワンプレートで出せてお手軽そうに見えても実は鍋で麺をゆでながらフライパンで具を調理して…と案外手間のかかるもの。そんなパスタをフライパン1つで作る方法があるんです！今回は麺と具を一度に調理して作るナポリタンをご紹介します
■ナポリタンスパゲッティ
仕上げにバターをきかせて喫茶店のおいしさに！
【材料・2人分】
スパゲッティ（1.6mm、ゆで時間7分のもの）...160g
ウインナソーセージ...4〜5本
ピーマン...2個
玉ねぎ...1/2個
洋風スープの素（顆粒）...小さじ1/2
サラダ油 トマトケチャップ 塩 こしょう バター
【作り方】
1．ピーマンは一口大に切る。玉ねぎは6等分のくし形に切る。ソーセージは斜めに3等分に切る。
2．フライパンに油大さじ1/2を中火で熱し、1を入れて約1分炒める。水2カップと、スパゲッティを半分に折って加え、ふたをして強めの中火にする。
3．煮立ったら麺をほぐしながら混ぜ、再びふたをして弱めの中火にし、約7分蒸し煮にする（途中、2〜3度混ぜる）。
4．ふたを取って強めの中火にし、洋風スープの素を加える。水分をとばすようにしっかりと炒め、ケチャップ大さじ5と1/2を加えて炒め合わせる。なじんだら塩、こしょう各少々、バター大さじ1を加えて混ぜ合わせる。器に盛り、好みで粉チーズをふる。
（1人分548kcal／塩分3.0g）
お手軽にできるので、洗い物も少なくなり1人ランチにもピッタリ！
レシピ考案／武蔵裕子 撮影／郄杉 純 スタイリング／浜田恵子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子