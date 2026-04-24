ステランティスジャパンは、フィアットのコンパクトSUV「600 Hybrid」の限定車「600 Hybrid La Prima Caffelatte」を4月23日に発売した。200台限定で、価格は439万円（税込）とした。

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同モデルは、カフェ文化に着想を得た特別仕様車で、限定色「Crema Cappuccino」にホワイトアクセントを組み合わせた外観が特徴だ。インテリアにはグラファイトとアイボリーのツートーンシートを採用し、上質感を高めている。

■カフェラテを表現したデザイン

カプチーノに対しミルク量の多いカフェラテをイメージし、白を基調とした装飾で“ミルク感”を演出した。過去の限定車「Crema Cappuccino」に続くシリーズ展開で、ブランドの世界観を拡張する狙いがある。

■実用性と環境性能を両立

ベース車の「600 Hybrid」は、マイルドハイブリッドシステムを採用し、低速時の電動走行にも対応する。高い燃費性能や運転支援機能に加え、大容量ラゲッジやハンズフリー機能など実用性も備える。

近年の自動車市場では、環境性能と個性を両立した限定モデルへの需要が高まっている。今回のモデルは、デザイン性を前面に打ち出すことで、都市型ユーザーの感性に訴求する戦略といえる。