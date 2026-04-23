「なんかダサい…」を解決。こなれて見える人がやっている“着こなしの工夫”
「同じような服を着ているのに、なぜか自分はおしゃれに決まらない」と違和感を覚えていませんか？実はおしゃれに見えるかどうかは、服そのものより“着こなし方”で変わります。
どこか“１ヶ所だけ”ゆるくする
こなれて見える人は、全身を同じテンションでまとめません。例えば、トップスがゆるめならボトムはすっきりさせる。逆に、ワイドパンツならトップスはコンパクトにしています。
“丈をそのまま着ない”
こなれて見える人は、きちんと丈の調整をしているもの。トップスの前だけ軽くインする、袖を少しだけまくる、パンツの裾をワンクッションにするなど、細かな調整を入れているのです。
逆に、すべてをそのまま着ると、整いすぎて見えたり、だらしなく見えたりしてしまうもの。些細な一手間が印象を大きく変えます。
“抜けをつくる場所”を決めている
もうひとつの違いは、抜けのつくり方。こなれて見える人は首元、手首、足首のどこかを軽く見せることで、全体を軽く見せています。
反対に、すべてを覆ってしまうと、重たい印象になりやすいもの。全部を見せようと頑張るのではなく、コーデに合わせて「どこを抜くか」を決めることがポイントです。
こなれて見えるかどうかは、特別なセンスではなく、ちょっとした調整で変わります。服を変える前に、バランスの崩し方、丈の扱い、抜けのつくり方の３つを見直してみませんか？ ※画像は生成AIで作成しています
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