GU×パペットスンスンコラボ第2弾！　アイスクリームをテーマに夏らしいアイテムが登場

「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは6月19日より、「パペットスンスン」と二度目となるコラボレーションアイテムを、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売します。

■テーマは「スンスンたちとアイスクリーム」

「パペットスンスン」は、パペットの国＜トゥーホック＞に住む6才のパペットの男の子スンスンの何気ない日常を描いた作品。脱力感があり可愛らしい世界観で人気を集めています。

今回のコレクションは「スンスンたちとアイスクリーム」をテーマに、これからの季節が楽しみになるようなアイテムが登場します。

ウィメンズは、アイスクリームショップワゴンやメニュー表などをデザインしたグラフィックTシャツや、アイスのフレーバーをイメージしたコットンパジャマ、スンスンとノンノンの刺繍が入ったソックスを取り揃えています。

キッズは、ウィメンズとリンクコーデが楽しめるデザインや、トレンド感のあるクロップド丈のグラフィックTシャツを展開します。

ウィメンズとキッズのグラフィックTシャツにデザインしているアイスクリームショップワゴンは、同コラボレーションだけのオリジナルグラフィックなので、要注目です。

スンスンがチョコミントアイスから、ノンノンがバニラアイスから顔を出すデザインのミニポーチは、カラビナ付きでバッグなどに取り付けることができます。

お出かけでもお家の中でも、スンスンたちのアイテムで夏のファッションを楽しんではいかがでしょうか。

■コレクション概要

発売日：2026年6月19日より販売開始

販売店舗：ジーユー店舗およびオンラインストア

商品数：ウィメンズ3型・キッズ2型・グッズ1型

価格帯：990円〜2,990円

※コレクション全ラインナップおよび各商品の詳細は特集ページより確認してください。

https://www.gu-global.com/jp/ja/feature/contents/collaboration/puppetsunsun

■商品ラインナップ

【WOMEN】

【KIDS】

【GOODS】

◇パペットスンスンについて

パペットの国〈トゥーホック〉には、ふしぎがいっぱい。6才のスンスンと仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービー。

X：https://x.com/puppet_sunsun

YouTube：https://www.youtube.com/c/puppetsunsun

Webサイト：https://puppetsunsun.com

©PUPPET SUNSUN/PS committee

（エボル）