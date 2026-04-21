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京都の立ち飲み屋を名店から激安店など3軒巡りました！



朝、ドタバタで新幹線に乗り込み京都駅へ。八条口すぐにある炊き立てご飯とお漬物が美味しいお店で朝食兼昼食。その後、しばらくはヲタ活をして、友達数名でと打上げの焼肉屋さんへ。他ではなかなか食べられない名物のホソ、久々に食べましたがやはり絶品でした。賀茂川で二次会をし解散。

ここからが本格的なひとり旅！翌朝、平日でも朝10時から営業している立ち飲み屋さんへ。料理も飲み物もリーズナブルで種類も豊富。家族経営ということもありアットホームな雰囲気も魅力のお店でした。2軒目はバスにのり河原町へ。四条通を1本入ったところにある老舗の大衆酒場へ。大きなコの字のカウンターにたくさん並ぶ黄色い短冊メニューがたまりません！名物の牛すじどて焼や京都の賀茂ナス料理を瓶ビールやチューハイでいただく。3軒目は朝11時から営業している、2023年オープンの比較的新しい立ち飲み屋さん。ですが、すでに大人気店で14時過ぎにも関わらず店内はほぼ満員。瓶ビールが税込350円という破格、おつまみも100円台から揃い、久々に安さに衝撃を受けたすんごいお店でした。料理のクオリティも考えると、東京ではなかなかないレベルのお店でした。



京都で昼から、いや朝から飲みたい人は是非参考にしてみてください！この３店舗は本当に間違いないです！