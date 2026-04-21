＜回復してきたとき＞子どもが病気になったら、何を食べさせてる？同じメニューが続きがちで…
家族が病気になると、普段食べているご飯が食べにくくなることもあるでしょう。消化のよいものを作ってあげたくても、何日も同じメニューでは飽きてしまうことも。ママスタコミュニティのあるママの家ではお子さんが体調不良のようで、こんな質問がありました。
『子どもが風邪をひいています。熱、咳、下痢などはないですが、消化のよいものを作っています。具や味付けはなるべく変化をつけていますが、これまで2日以上体調不良になったことがなく、数日間同じメニューを食べることもなかったので、すでに飽きてきている様子。子どもが病気になった場合、どんなメニューにしていますか？』
子どもが病気になったときのメニュー
お粥や雑炊。でも味付けはさまざま
『食欲があってお腹が空いているようなら、雑炊に鶏胸肉やささみを足す』
『鯖の味噌煮の缶詰を使った雑炊は、風邪をひいていなくてもわが家では人気メニュー』
『刻みネギと5ミリ角に切った大根と崩した豆腐を入れたお粥。味付けは塩。回復期はそれにごま油と炒り胡麻が入る。さらに回復すると鶏ささみが加わる』
『雑炊。野菜（大根、にんじん、玉ねぎ、きのこなど）を細かく切って、卵でとじると食べやすくて美味しいよ。味付けはめんつゆで』
体調不良の際のメニューとしては、お粥が定番ではないでしょうか。味付けを変えることで飽きずに食べられますね。こちらは回復の度合いに合わせて鶏肉や胡麻を入れたりすることもあるそうです。またお粥と同じようにお米がやわらかくなって食べやすい雑炊では、缶詰を使うなどして味付けに変化を加えているママもいます。お米を使うのは同じですが、具材や調味料を変えることで美味しく食べられそうですね。
『ドラッグストアに売っているレトルトの介護食をお粥のおかずとして出してみた。かぼちゃのペーストやコーンのペーストが美味しいと言っていた。ちなみに高校生息子』
さらにお粥の味付けをしない場合には、おかずで調整することもあるでしょう。あるママは、介護食を高校生の子どもに出したそうです。味付けもちょうどよく、お粥にマッチしたようですね。味付けに困ったら、このような市販の商品を使うと手間や時間の節約にもなりそうです。
野菜たっぷりのスープ系
『ポトフ（子ども用にはウィンナーやベーコンを抜いてささみにする）。あとは野菜のポタージュは消化のいい野菜を選べばどれでも美味しいよ』
野菜をやわらかく煮込んだポトフは、スープだけでも美味しくいただけるメニュー。しっかり野菜をとれますね。さらに口あたりがよくなるようにポタージュにするのもおすすめ。消化しやすい野菜を使えば、お腹にも負担がかかりにくくなるのではないでしょうか。
豆腐や卵を使った、ちゅるんメニュー
『うちは湯豆腐を出すと喜ぶよ』
『茶碗蒸し』
さっぱりとした味わいの湯豆腐や茶碗蒸しも、病気のときに活躍するメニューのようです。どちらも「ちゅるん」としていて食べやすいでしょう。体もポカポカしそうです。
食べやすく腹持ちもいい「うどん」
『大学生次男がインフルエンザから復活して、何を食べたいか聞いたところ、「うどん」とのこと。お腹が痛かったらしく「素うどんでいい」と』
『うちは、鍋焼きうどんです。昆布や煮干しや鰹でしっかり出汁を取って、食べられるようなら牛肉のしぐれ煮も添えて、ほうれん草やお麩に月見卵』
つるつると食べやすく腹持ちもいいうどんをリクエストされることもあるそうです。うどんは具材を工夫できるメニューでもありますから、体調や食欲に合わせて作ることができますね。お腹の調子を見ながら、素うどんにしたり鍋焼きうどんにしたりするとよいでしょう。またうどんは、病み上がりの人だけではなく家族でも美味しく食べられるでしょうから、夕ご飯にするなど手間を省くこともできそうです。
ホットケーキミックスを使って
『意外なところでホットケーキ。生クリームなどはトッピングせずにね』
『うちはホットケーキミックスで蒸しパンを作ったりする。かぼちゃやサツマイモを入れて』
ホットケーキミックスを使って作れるふわふわのホットケーキは、甘さもあって食欲がないときでも食べやすいメニューかもしれません。また蒸しパンも作れますから、かぼちゃやサツマイモなどを入れるママも。温かいドリンクを添えると、さらに美味しくいただけるのではないでしょうか。
子どものリクエストも参考に
『うちは子ども自身が元気で食欲もある程度あるなら、リクエスト聞いて食べたいものを食べさせているよ。気をつかっていつまでも気が進まないものを食べさせるより、食べたいものをしっかり食べる方が、うちの子に関しては合っているみたい』
子どもの体調は親が見てもわからないこともありますよね。また食べたいもの、食べられると思うものは、子ども自身が1番わかっているかもしれません。そのため、まずは子どもが何を食べたいのかを聞いて、その上で消化に悪いもの、お医者さんに止められているものなど、今は食べない方がいいと思うものをママが判断していくこともできるのでしょう。せっかく作っても子どもが食べたくないとなれば、ママも切なくなってしまいます。子どもの体調と気持ちに寄り添いながら、そして他のママたちが教えてくれたメニューを参考にしつつ、子どもが食べられるものを作ってあげるとよさそうですね。