セブン‐イレブン・ジャパンは、YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんが自ら手がけた新ブランド「ONICHA」のペットボトル麦茶を、全国のセブン‐イレブン店舗で4月21日より順次発売いたします。

本商品は、日常的に飲用される麦茶において、“飲みもの”としての味や品質へのこだわりはもちろん、これまでの麦茶のイメージを覆す「楽しくワクワクする」体験を提供する新しい麦茶。HIKAKINさんがBEEを設立し、販売者として自ら手掛けている。シンプルでかわいいパッケージデザインとなっており、これまでにないSNSを中心とした企画も実施される。

毎日が楽しくなる！ 3つのデザインと「鬼みくじ」

これまでの麦茶にはないパッケージデザインを目指し、印象的なロゴとキャラクター「おにっぴ」をあしらった、シンプルでかわいらしい3種類のデザインを展開。ラベルを剥がすと裏面に4種類のおみくじ「鬼みくじ」（大吉/中吉/小吉＋シークレット1種）が現われる仕掛けを採用し、日常にちょっとした楽しさを提供する。

【HIKAKINさん コメント】

娘が生まれ、親になったことで健康面をより意識するようになり、子どもには麦茶を飲んでほしいと思う一方で、麦茶が「親に言われて飲む、ジュースの代わりの退屈な飲み物」と捉えられてしまう現状に課題意識を持っていました。ジュースを否定するのではなく、麦茶を“我慢して飲むもの”ではなく“楽しい気分で選びたくなるもの”へと変えたいという想いから、世界観やデザイン、体験設計まで含めた商品づくりに取り組んでいます。

また、YouTubeが幅広い世代に楽しまれる存在であるように、麦茶についても子どもだけに限らず、幅広い層が手に取れる飲料を目指し、日常的に飲まれるカテゴリーの中で新しい選択肢となることを目指します。

日本の麦茶、変えるぞ！

【ONICHA（オニチャ） 麦茶】

価格：138円（税込149.04円）

発売日：4月21日

販売者：BEE

販売エリア：全国

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない場合がございます。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。