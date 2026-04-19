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YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が「【キャンペーン攻略】PayPayカードゴールド１０％戻ってくるクーポン PayPay証券クレカ積立で年会費無料でクーポンのみを獲得可能か!?6月から検証開始」を公開した。PayPayカードゴールドの新たな特典である「10％戻ってくるクーポン」と、PayPay証券のクレカ積立を活用し、年会費を実質無料で維持できるかについて詳しく検証している。



4月10日、PayPayカードゴールドの特典追加や変更が発表された。中でも投稿者が注目するのが、年4回（1、4、7、10月）配布予定の「PayPayポイント10％戻ってくるクーポン」だ。各回上限1,500ポイントで、年間最大6,000ポイントを獲得できるお得なキャンペーンとなっている。実店舗での決済が対象であり、ソフトバンクとの契約がなくても条件を満たせば利用できる点が特徴である。



一方で、PayPayカードゴールドには11,000円の年会費がかかる。投稿者は、PayPay証券のクレカ積立を活用することで、この年会費を相殺できるかを検証した。サポートへ直接問い合わせた結果、クレカ積立分は「年間100万円利用で11,000ポイント付与」という年間利用特典の集計対象外であることが判明。しかし、クレカ積立自体の0.7%還元（月10万円の設定で年間8,400ポイント）と、今回の10%クーポン（最大6,000ポイント）を合わせれば、獲得ポイントが年会費を上回ると指摘した。



投稿者は「実質年会費無料で10％クーポンのみを獲得できる見込み」と結論づけ、自身も6月以降に検証を実施する予定だと語った。PayPay経済圏を活用してポイ活や投資を行うユーザーにとって、新たな戦略を立てる上で大いに参考になりそうだ。