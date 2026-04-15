この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工学博士のパク氏が、YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」にて「日本人が韓国行ったら驚愕することTOP5。知ってた？」と題した動画を公開した。



動画では、日本在住8年のパク氏が、日本人が韓国を訪れた際に衝撃を受けるであろう5つの文化的な違いを紹介。特に「軽自動車の少なさ」や「映画館での行動」に見られる、韓国特有の効率重視や成果主義的な価値観について解説している。



第5位として挙げられたのは「道路」の事情だ。パク氏は「韓国には軽自動車という選択肢がほとんどない」と語る。日本における軽自動車の市場占有率は30%以上だが、韓国ではわずか8%前後だという。その理由として、道路が広く小さい車である必要性がないこと、維持費の差が大きくないこと、そして「見られる意識」の強さを挙げた。韓国では車を自身の社会的地位を示す名刺のように捉える傾向があり、小さい車を敬遠する層もいるのだという。



第4位は「駐車場」。韓国では飲食店などで「駐車代行（バレーパーキング）」が日常的に行われている。店の前に車を止め、警備員に鍵を渡すだけで駐車を代行してくれるシステムだ。パク氏はこれを「信頼よりも効率を重視する文化」の一例として紹介した。



第3位の「バス停」については、その豪華な設備に注目が集まる。シェルター型のバス停には冷暖房やWi-Fi、さらには温熱椅子まで完備されている場所がある。これはバスが地下鉄と並ぶ主要な交通手段であることや、夏は40度近く、冬はマイナス10度にもなる過酷な気候が背景にある。



第2位は「街中」で見かけるペット事情だ。少子化が深刻な韓国では、子供の代わりにペットを家族として迎える家庭が増加しており、ベビーカーに犬を乗せて移動する光景も珍しくないという。



そして第1位は「映画館」。パク氏は「韓国には映画を最後まで見ない文化がある」と明かす。本編が終わった瞬間に照明が点き、観客はエンドロールを見ずに即座に席を立つのが一般的だという。余韻を楽しむ日本とは対照的に、韓国では「映画＝ストーリーの提供」と割り切り、用が済めば次の行動へ移るという効率優先の気質が表れている。



パク氏はこれらの違いについて、単なる文化の差ではなく「日本は過程を、韓国は結果を重視する」という国民性の違いが根底にあると分析し、動画を締めくくった。