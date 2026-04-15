【漢字クイズ】「神鳥谷」はなんて読む？“かみとりや”ではない栃木県の地名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「大角豆」はなんて読む？
「神鳥谷」という漢字を見たことはありますか？
栃木県小山市にある5文字の地名です。
いったい、「神鳥谷」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ひととのや」でした。
栃木県小山市に位置している神鳥谷。
そんな神鳥谷のある小山市は、栃木県南部にあり、関東平野のほぼ中央に広がるまち。
市内には、コウノトリが定住・繁殖したラムサール条約湿地の「渡良瀬遊水地」をはじめ、豊かな自然と歴史的・文化的な資産が多くあるのだそうですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『小山市公式ホームページ』
ライター Ray WEB編集部