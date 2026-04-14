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韓国人の辛さ耐性は「ストレスの逃避」だった…歴史が証明する激辛文化の真実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東北大学大学院で博士課程に在籍するパクくんが、YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」にて「なぜ韓国人は辛いものを食べられるのか？日本人との決定的違いはこれ」と題した動画を公開した。動画では、韓国人が辛いものに強い理由について、遺伝的な要素よりも「エンタメ化」「供給の革命」「ストレス解消」という3つの社会的・歴史的背景が大きく影響していると解説している。



パクくんはまず、現代の韓国において辛さは食事を超えた「エンタメ」になっていると指摘する。例えば、激辛トッポッキとして知られる「ヨプトク」は、「舌を殺すような辛さ」でありながら、友人同士で汗をかき、唇を腫らしながら笑い合うためのコミュニケーションツールになっているという。また、世界的に有名な激辛ラーメン「プルダック」についても、限界に挑むチャレンジとしてYouTubeなどでコンテンツ化されており、辛さは「笑うための遊び」や「感情を共有するためのスピーカー」として機能していると語る。若者の間では、具材や辛さを自分で選ぶ「マラタン（麻辣湯）」も、自分好みの地獄をデザインする遊びとして定着している。



次に挙げた理由は「供給の革命」だ。パクくんによれば、1930年代の食卓に並ぶキムチは現在のように赤くはなく、塩味と酸味が中心だったという。しかし、1970年代以降の農業改革による品種改良で唐辛子の収穫量が激増。「1970年代には1人あたり1.2kgだった唐辛子消費量が、2011年には5.8kgまで増加した」と具体的な数値を提示する。一方でキムチ自体の消費量は減少傾向にあり、これは「辛ラーメン」や「タッカルビ」といったキムチ以外の激辛料理が台頭したためだと分析。「韓国人の舌は遺伝ではなく、環境によって作られたものかもしれない」という独自の視点を提示した。



最後に、辛さが「ストレスの逃避装置」として機能してきた歴史的背景を解説した。朝鮮戦争後の貧困や、高度経済成長期の競争社会において、辛味成分による脳内麻薬（エンドルフィン）の分泌が、人々の心の痛みを和らげる役割を果たしてきたとする。特に1997年のIMF通貨危機後には、激辛の鶏料理「プルダック」が登場しブームとなったことに触れ、パクくんは「辛さは痛みを忘れるための薬だった」と表現。「痛みの中で自分の弱さと強さが見えてくるかもしれない」と、辛さを食べる行為を哲学的に分析した。



動画は、辛さが単なる味覚刺激を超え、韓国人にとっては感情表現や癒やしの手段として深く根付いていると結論付けている。激辛料理の背後にある歴史と文化を知ることで、韓国の食文化への理解がより深まる内容となっている。