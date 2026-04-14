ローソン、900ml大容量のフルーツティー3品を158円で販売 - 家計にやさしい&夏の水分補給にぴったり
ローソンは4月14日より、手軽な価格でたっぷり飲める900ml紙パックのフルーツティー3品を、全国のローソン店舗限定(ローソンストア100は除く)で販売している。
ローソン、900ml紙パックのフルーツティー(158円)
本商品は、原材料や包装資材、物流費の高騰によって飲料の値上げが続く中、「毎日の生活に欠かせない飲料を、できるだけ手に取りやすい価格でお届けしたい」という思いから、「お手頃価格でたっぷり飲める」をコンセプトに開発したもの。1本900mlの大容量でありながら、税込158円という価格で提供される。
ラインアップは、 白桃果汁のやさしい甘さとジャスミンの香りが楽しめる「白桃ジャスミン 900ml」、マンゴー果汁の濃厚な甘さを楽しめる「マンゴー烏龍 900ml」、レモン果汁の爽やかな酸味を楽しめる「レモネードアッサム 900ml」の3種類。価格はいずれも158円。これから暑くなってる夏に飲みたい商品だ。
ローソン、900ml紙パックのフルーツティー(158円)
本商品は、原材料や包装資材、物流費の高騰によって飲料の値上げが続く中、「毎日の生活に欠かせない飲料を、できるだけ手に取りやすい価格でお届けしたい」という思いから、「お手頃価格でたっぷり飲める」をコンセプトに開発したもの。1本900mlの大容量でありながら、税込158円という価格で提供される。
ラインアップは、 白桃果汁のやさしい甘さとジャスミンの香りが楽しめる「白桃ジャスミン 900ml」、マンゴー果汁の濃厚な甘さを楽しめる「マンゴー烏龍 900ml」、レモン果汁の爽やかな酸味を楽しめる「レモネードアッサム 900ml」の3種類。価格はいずれも158円。これから暑くなってる夏に飲みたい商品だ。