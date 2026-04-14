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ROOMIE 2026年2月27日掲載の記事より転載

念入りに掃除していても、汚れが溜まりやすいのが「お風呂の排水口周り」……。

本当にぬめりやすいから、あまり触りたくないんですよね。

そこで見つけた山崎実業の「排水口ネットホルダー」で、不快感が最小限になったのです！

山崎実業から「お風呂の排水口ネットホルダー」が出た！

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それが、「水切りネットが交換しやすいお風呂の排水口ネットホルダー」。

2月に登場したばかりの新商品です。

洗面台とキッチンの排水口を山崎実業に替えてから掃除が楽になった信頼感から、お風呂の排水口も山崎実業に替えてみることにしました。

使い捨ての水切りネットと一緒に使う

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使う時は、このホルダー部分に水切りネットをひっかければOKです。

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ホルダー部分は、シンプルながらぐるっと水切りネットを固定できる作り。

受け皿がないから水の溜まる場所がなく、これならホルダー自体も汚れにくそう！

汚れる部分にあまり触れなくていいのがGOOD

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実際に2週間ほど使ったところ、備え付けのヘアキャッチャーより格段に汚れにくい！

もともとのヘアキャッチャーは、網目のような凹凸の隙間にヘドロが溜まりやすかったのですが、これはゴミの溜まるヘアキャッチャー部分ごと捨てられて、本当に簡単な掃除だけで済むのです。

それに、ホルダーを持ち上げやすいよう取手が付いているので、水切りネット交換もスムーズ。

これまではヘドロと髪の毛が混ざったゴミを掃除するのが気持ち悪かったけれど、その作業がなくなって、排水口掃除のストレスがかなり軽くなりました！

適用サイズを要チェック

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ただし設置できる排水口の形状が限られているため、自宅の排水口との相性を事前にチェックしてから購入するのがおすすめ。

設置可能な排水口：設置スペースの直径14cm以上／排水口の口径10〜13cmの浴室の排水口

適用サイズさえクリアできれば、お風呂の排水口の掃除が楽になるこのネットホルダー。

使い捨てのネット＆山崎実業のシンプルなネットホルダーで、掃除の負担を格段に軽くできました！