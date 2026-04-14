お腹を痛めて産んだ子どもを、泣く泣く手放すことになったという女性もいるようです。今回は、義両親に子どもを奪われた人のエピソードをご紹介します。

離婚を切り出した結果

「田舎の裕福な家に嫁いで同居していた頃のこと。私は義両親たちと上手くやっていけなくて、次第に夫との関係も悪くなっていきました。そんな中、私は息子を出産。義両親は『大事な跡取りだから私たちが育てる』と言って、私から息子を奪いました。

授乳もさせてもらえず、一緒に寝ることもできなくて……。耐えきれず離婚を切り出しました。私は息子を引き取って出て行くつもりでした。だけど、そんなことを義両親や夫が許すわけがなく……。

私の両親が他界していて身寄りがないこと、仕事もしていないこと、育児の経験がないことなどを理由に、私が親権を取ることは認められませんでした。調停もして戦ったけど、息子は夫が引き取ることに。私は追い出されるように家を出ました……。

私がメンタルを病み、精神科に通院していたことから『無理心中や連れ去りの可能性がある』と、面会すら許されませんでした。息子に会いたくて何度も手紙を出したけれど、会うことは叶わず20年近くの月日が流れ……。

そんなある日、大人になった息子が突然会いに来てくれたんです。私の手紙を見つけ、封筒に書いてあった住所を調べてくれたみたいで。『お母さん』と呼ばれて、涙が止まりませんでした。

義両親は数年前に病気になり、義母は寝たきり、義父は闘病の末に亡くなったそうです。元夫は再婚したけれど、経営難になり事業は倒産。跡取りという呪縛から逃れた息子は、ようやく自由の身になったそうです。

今、息子は月に何度か私に会いに来てくれています。一緒にご飯を食べられるだけで本当に幸せ。育ててあげられなかったことは今も後悔しているけれど、やっと手に入った幸せを大切にしていきたいと思います」（体験者：40代女性・パート／回答時期：2026年2月）

▽ 子どもを手放すことになり、面会もさせてもらえないなんて。母親としてすごくつらかったでしょうね……。大人になったお子さんと再会できて本当によかったです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。