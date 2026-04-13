兄弟喧嘩がヒートアップし、思わず大きな声で叱ってしまった母親…そんな日常の一場面を切り取った投稿がSNSで注目を集めている。



【写真】怒られた次男に優しく寄り添うゴールデンレトリバーにほっこり

投稿された動画には、怒られて落ち込む子どものそばに寄り添い、まるで守るように座るゴールデンレトリバーの姿が。



その真っ直ぐな視線と行動に、多くのユーザーからは



「なんという信頼関係、、」

「うちの子泣いちゃったじゃないという顔www」

「守ってやるって目をしてる！！！」

「犬や猫って子どもの精神安定になっているよなあ」



など多くの温かい声が寄せられた 。



投稿者の「きなこと三兄弟」さんに、当時の詳しい状況やその後について話を聞いた。



ーーどういった状況だったのですか？



きなこと三兄弟：この動画は、兄弟げんかをした次男に対して大きな声を出した後のことです。最初はきなこ（犬）が眠い次男に寄り添っていました。



ですが、私が大きな声を出した後、あの表情でこちらを見ていて、思わずハッとしました。



ーーその後、無事に仲直りはできましたか？



きなこと三兄弟：すぐに仲直りしました。また、大きな声を出してしまったことを、次男に謝りました。



ーーお子さんとワンちゃんは、普段どのような関係ですか？



きなこと三兄弟：普段からとても仲が良いです！



ーー今回のこの行動は自然に身についたものなんでしょうか？



きなこと三兄弟：特別に教えたものではなく、日々の関わりの中で自然と身についたものだと思います。 きなこがいることで、子どもたちは思いやりや優しさを自然と学んでいると感じています。



ーー投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



きなこと三兄弟：多くの方に共感していただき、改めてこの関係の大切さを感じました。



◇ ◇



兄弟喧嘩というどの家庭にもある出来事の中で見せた、犬のさりげない行動。言葉を使わずとも寄り添い、守ろうとする姿は、家族としての深い絆を感じさせるものだった。



なお、今回ご協力いただいたきなこと三兄弟さんは、今年からYouTubeを始めたとのこと。今回話題になったゴールデンレトリバー・きなこちゃんと家族の楽しい暮らしが紹介されているので、気になる方はぜひチェックしてみてほしい。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）