いすゞ自動車が、ホンダと共同開発している水素燃料電池車（ＦＣＶ）の大型トラックについて、２０２７年に予定していた市場投入を延期することがわかった。

水素ステーションの整備が想定通りに進まず、積載量を増やすため燃料電池システムの小型・軽量化も必要と判断した。販売開始は３０年頃になる見通しだ。

両社は２０年、ＦＣＶの大型トラックの実用化に向けて共同研究する契約を結んだ。ホンダの燃料電池システムを搭載し、実証走行を実施するなど開発を進めており、２７年に最大積載量１０トン級の大型トラックを販売する計画だった。

ただステーションの整備が進まず、経済産業省は２１年に３０年度までに全国で１０００基程度に増やす目標を掲げたが、現在、東京都内を中心に約１５０か所にとどまる。大型車が利用できるのは約２０か所で、深夜の長距離走行に不可欠な２４時間営業のステーションもほとんどないのが実情だ。

また、現在搭載予定の燃料電池システムは重いため、トラックの積載量が限られ、顧客の求めに対応できない見込みだ。このため「小型・軽量化に向けてもう一段の技術革新が必要」（関係者）としている。

ＦＣＶは走行中に水しか排出せず、「究極のエコカー」と呼ばれる。電気自動車（ＥＶ）と比べ、短時間で燃料補給でき、航続距離も長い。長距離を走るトラックなど商用車での普及が見込まれている。日野自動車は２５年から、トヨタ自動車と共同開発した大型水素トラックを東京都や愛知県などで販売している。

ホンダは、ＥＶ戦略の見直しで２６年３月期連結決算（国際会計基準）で最大６９００億円の最終赤字を見込み、４０年に全ての新車をＥＶとＦＣＶとする方針を撤回する意向を示した。「現時点で水素事業に大きな投資はできない」（ホンダ幹部）との事情も延期の要因とみられる。