この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「たいさやのパークガイド」が「【USJ最新】クロミ＆ブルースブラザーズのショー体験ブイログ！ユニバが覚醒しとる！！」と題した動画を公開した。
動画では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）でスタートした25周年の新ショー「クロミライブ」と「ザ・アルティメット・ブルース・バッシュ」を体験する様子を届けている。

動画冒頭、たいしさんとさやかさんは「ハローキティ・デザインスタジオ」を訪れ、クロミライブの限定グッズをチェック。腕に巻きつけることができる「巻きつきぬいぐるみ」や「マフラータオル」、「Tシャツ」などのアイテムを紹介している。
その後、超満員となった特設ステージで「クロミライブ」を鑑賞。バンド演奏をバックに、クロミとマイメロディがダンサーたちと息の合ったパフォーマンスを披露する様子が収められている。

続いて、同じステージが転換されて行われた「ザ・アルティメット・ブルース・バッシュ」も鑑賞。ブルース・ブラザーズとセサミストリートのキャラクターたちがコラボレーションし、会場を大いに盛り上げている。

ショーを終えたたいしさんは、「神ショー」「ここ数年で1番良かったかも」と大絶賛。「ブルースブラザーズの愛も感じるし、セサミストリートの愛も感じるし、ユニバの愛も感じた」と熱く語った。さやかさんも「映画の愛がもう全開のショーやった」と同調し、完成度の高さに驚きを隠せない様子を見せている。

USJの新たな魅力を存分に味わえる2つの新ショー。パークを訪れる際の観覧スケジュールや、グッズ選びの参考にしてみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:22

USJ25周年の新ショー2つがスタート
00:53

ハローキティ・デザインスタジオでグッズをチェック
03:09

マイメロディも登場する「クロミライブ」開演
16:45

クロミライブの限定グッズを追加でチェック
22:53

「神ショー」と大絶賛の体験後本音レビュー

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たいさやのパークガイド

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