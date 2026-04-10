1.2キログラムの衝撃。指先ひとつで、家中を軽快に駆け抜けるスリムな新体験【東芝】の掃除機がAmazonに登場中‼
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ゴミを3分の1に凝縮。強力な気流が、面倒なゴミ捨ての回数とストレスを劇的に減らす【東芝】の掃除機がAmazonに登場!
掃除の「重さ」というストレスから、ついに解放される時が来た。このクリーナーは、本体や延長管、バッテリーまで含めた標準質量がわずか1.2キログラムという驚異のスリム・コンパクト設計を実現。薄肉設計の「からみレス軽量ヘッド」を搭載しており、ヘッドの持ち上げも驚くほど軽く、じゅうたんからフローリングまで、あらゆる床のゴミを軽快に取り除いていく。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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性能面でも一切の妥協はない。強力な気流によって吸い込んだゴミを約3分の1にまでギュッと圧縮するため、ホコリの舞い上がりを抑え、ゴミ捨ての頻度も大幅に低減。さらに、風量の持続性が99パーセント以上という驚異の吸引力を維持するサイクロン構造が、最後までパワフルな清掃を約束する。操作性においては「らくわざグリップ」を採用しており、手元のわずかな動きに合わせてヘッドが自在に方向転換。壁際や入り組んだ場所も、まるで自分の手の一部のようにスムーズに操作が可能だ。
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さらに、ソファーや棚の下などの狭い隙間には「床ピタ設計」が真価を発揮する。ヘッドが浮かずに奥までしっかり届くため、これまで諦めていた場所も徹底的にクリーンにできる。汚れやにおいが気になるダストカップや回転ブラシは、取り外して丸ごと水洗いが可能。常に新品のような清潔さを保てる設計が、使うたびに心地よい安心感を与えてくれる。
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この圧倒的な軽さと操作性を一度体感すれば、毎日の掃除が驚くほどスピーディーで、楽しいルーティンへと生まれ変わる。
ゴミを3分の1に凝縮。強力な気流が、面倒なゴミ捨ての回数とストレスを劇的に減らす【東芝】の掃除機がAmazonに登場!
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