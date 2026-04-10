鈴鹿央士、見上愛、菅生新樹ら『喧嘩独学』場面写真解禁 喧嘩動画でスクールカーストをひっくり返す！
鈴鹿央士が主演するNetflixシリーズ『喧嘩独学』より、場面写真6点が解禁された。また、本作の配信日が6月11日に変更となった。
【写真】鈴鹿央士、見上愛、菅生新樹ら共演！ 『喧嘩独学』場面写真ギャラリー
本作は、スクールカースト最底辺の高校生が、“自身の喧嘩を動画配信する”という異質な方法で世の不条理に立ち向かう世代を超えて共感を呼ぶ青春エンターテインメント。
原作漫画は、国内累計閲覧数5.4億回（2026年1月時点）、グローバルの累計閲覧数22.8億回（2026年1月時点）を超える「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン作品。第25回文化庁メディア芸術祭・マンガ部門で「審査委員会推薦作品」に選出されアニメ化もされた人気作品だ。
スクールカースト最底辺の高校生・志村光太。大病患う母の入院と貧困生活。学校では不良たちに標的にされ、ただただ降りかかる“理不尽”に“我慢”を重ねる日々点。が、そんな彼にある日転機が訪れる。不意に起きた同級生との“喧嘩”。それが誤って全世界へと生配信されてしまう。すると、その熱量あふれる滑稽な喧嘩姿が思いがけず大バスり。
「喧嘩＝金になる」と知った志村は、一人の同級生からの「大金を掴ませてやる」という囁きを受け入れ、ライブ配信チャンネル「喧嘩独学」を立ち上げる―彼の壮大な“金のための下剋上”は、ここから始まった。
『翔んで埼玉』『はたらく細胞』の武内英樹監督×徳永友一脚本の最強タッグが、Netflixシリーズに初参戦。暴力や貧困、あらゆる“理不尽”にその挙で逆襲を仕掛ける新たなヒーロー・志村を鈴鹿が演じる共演には見上愛、菅生新樹、、浅川梨奈、長田拓郎、原田美枝子らが名を連ねる。
このたび、口元に怪我を負いながらファイティングポーズをとる主人公・志村光太を捉えた本作初となる場面写真とティーザー予告、鈴鹿、スタッフ陣のコメントが到着。
今回解禁された場面写真は、スクールカースト最底辺の主人公／高校生・志村光太を演じる鈴鹿と、あることがきっかけで引きこもり、学校へ通えなくなった後輩女子、八潮秋役の見上、そして、志村との予期せぬ喧嘩の生配信をきっかけに、志村にある提案をなげかけるカネゴン役の菅生らの姿。
鈴鹿演じる志村は、叫びながら必死の形相で大きく拳を振りかぶる迫力のある姿が映し出されており、これまでの透明感のある爽やかなイメージとは一味違う“覚醒モード”な新たな一面が切り取られている。秋役の見上とカネゴン役の菅生が、校内や至る場所で志村に向けてカメラを構える姿も。貧困家庭に生まれ育ち、スクールカースト最底辺の志村が、理不尽と立ち向かう姿を二人はどのように映し出すのか？
長田演じる不良の表の顔は人気配信者だが悪魔のような裏の顔を持つ不良・ハマケンと浅川演じるハマケンのカノジョでフォロワー獲得に異常な執念を燃やすインフルエンサー・ルミがライブ配信する姿も。非道な二人に志村はどうやって立ち向かっていくのか。
一方で、原田演じる志村の母・美由紀は、息子を心優しいまじめな子で喧嘩などは一切行わないと信じている。志村は大切な母を守ることが出来るのか…？ 解禁された場面写真からも、どのようなドラマが巻き起こるのか期待が高まる。
Netflixシリーズ『喧嘩独学』は、6月11日世界独占配信。
【写真】鈴鹿央士、見上愛、菅生新樹ら共演！ 『喧嘩独学』場面写真ギャラリー
本作は、スクールカースト最底辺の高校生が、“自身の喧嘩を動画配信する”という異質な方法で世の不条理に立ち向かう世代を超えて共感を呼ぶ青春エンターテインメント。
原作漫画は、国内累計閲覧数5.4億回（2026年1月時点）、グローバルの累計閲覧数22.8億回（2026年1月時点）を超える「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン作品。第25回文化庁メディア芸術祭・マンガ部門で「審査委員会推薦作品」に選出されアニメ化もされた人気作品だ。
「喧嘩＝金になる」と知った志村は、一人の同級生からの「大金を掴ませてやる」という囁きを受け入れ、ライブ配信チャンネル「喧嘩独学」を立ち上げる―彼の壮大な“金のための下剋上”は、ここから始まった。
『翔んで埼玉』『はたらく細胞』の武内英樹監督×徳永友一脚本の最強タッグが、Netflixシリーズに初参戦。暴力や貧困、あらゆる“理不尽”にその挙で逆襲を仕掛ける新たなヒーロー・志村を鈴鹿が演じる共演には見上愛、菅生新樹、、浅川梨奈、長田拓郎、原田美枝子らが名を連ねる。
このたび、口元に怪我を負いながらファイティングポーズをとる主人公・志村光太を捉えた本作初となる場面写真とティーザー予告、鈴鹿、スタッフ陣のコメントが到着。
今回解禁された場面写真は、スクールカースト最底辺の主人公／高校生・志村光太を演じる鈴鹿と、あることがきっかけで引きこもり、学校へ通えなくなった後輩女子、八潮秋役の見上、そして、志村との予期せぬ喧嘩の生配信をきっかけに、志村にある提案をなげかけるカネゴン役の菅生らの姿。
鈴鹿演じる志村は、叫びながら必死の形相で大きく拳を振りかぶる迫力のある姿が映し出されており、これまでの透明感のある爽やかなイメージとは一味違う“覚醒モード”な新たな一面が切り取られている。秋役の見上とカネゴン役の菅生が、校内や至る場所で志村に向けてカメラを構える姿も。貧困家庭に生まれ育ち、スクールカースト最底辺の志村が、理不尽と立ち向かう姿を二人はどのように映し出すのか？
長田演じる不良の表の顔は人気配信者だが悪魔のような裏の顔を持つ不良・ハマケンと浅川演じるハマケンのカノジョでフォロワー獲得に異常な執念を燃やすインフルエンサー・ルミがライブ配信する姿も。非道な二人に志村はどうやって立ち向かっていくのか。
一方で、原田演じる志村の母・美由紀は、息子を心優しいまじめな子で喧嘩などは一切行わないと信じている。志村は大切な母を守ることが出来るのか…？ 解禁された場面写真からも、どのようなドラマが巻き起こるのか期待が高まる。
Netflixシリーズ『喧嘩独学』は、6月11日世界独占配信。