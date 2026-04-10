スタジオ見届け人の藤本美貴が明かした、夫・庄司智春とのラブラブすぎる夫婦生活に驚きの声が上がった。4月9日放送のABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第6話での一コマだ。

【映像】夫・庄司との結婚生活の様子

結婚に踏み出せないカップルの「恋人として最後の旅行」に密着する同番組。VTR明けのスタジオで出演者たちのスキンシップ事情が話題になると、藤本は「私は全然毎日、今日の朝もしてきましたし。しない日は私ないし」と、結婚15年目を迎えてもなお毎日ハグとキスをしていることをあっけらかんと激白した。

共演者のゆうちゃみらも「ハイタッチみたいなのとかもそうやし（大事）」と同調するなか、藤本はさらに「中2男子がいても全然します」と、思春期の子どもの前でも隠さずに夫婦の愛情表現をしていることを明かしスタジオをどよめかせた。

藤本は「寿命も延びるって言うじゃないですか。何秒以上ハグしたらストレスも減るって。大事ですよ」と、医学的な観点も交えながら夫婦円満の秘訣を力説。その堂々とした語り口に、共演者たちも深く頷いていた。

これに対し、さや香・新山は「昔はしてたけど、今は4歳の子どもが『ママの分もやるよ』って言って僕が出る時にハグ2回やってチュッチュッて」と、奥さんが台所などで忙しい時には子どもに愛情表現を代行してもらっているというほっこりエピソードを披露し、スタジオの笑いを誘っていた。