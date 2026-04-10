女優川栄李奈（31）と、俳優廣瀬智紀（39）夫妻が、離婚したことが9日、分かった。親しい関係者によると、この日までに離婚届を提出したという。近く正式に発表する。

2人は18年10月、舞台「カレフォン」でダブル主演を務め、恋人役で共演。約半年の交際を経て、19年5月に結婚を発表した。同年11月に第1子、23年6月には第2子出産を発表するなど子宝にも恵まれたが、約7年の結婚生活にピリオドを打つことになった。

川栄は、10年にAKB48に加入して芸能界デビュー。15年8月に卒業後は女優として活躍の場を広げ、21年にNHK連続レビ小説「カムカムエヴリバディ」でトリプル主演の朝ドラヒロインを務めた。今年に入って所属事務所から独立し、最近まで主人公役を演じた舞台「千と千尋の神隠し」の韓国公演を成功させるなど、役者業も充実の時期を迎えている。

廣瀬も、舞台を中心に活躍中で、昨年もミュージカル「憂国のモリアーティ」など立て続けに出演している。24年に川栄がトーク番組に出演した際は、周囲のサポートも得ながら、子育てとお互いの仕事をうまく両立している様子を明かしたこともあった。