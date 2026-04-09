任天堂『Switch2』バッテリー劣化遅らせる方法説明で大反響「知らなかった」「やらなきゃ…！」
任天堂サポート公式Xにて9日、新型ゲーム機『Nintendo Switch 2』のバッテリー劣化を遅らせる方法を説明すると、ネット上で話題になっている。
【写真】知らなかった！『Switch2』バッテリー劣化遅らせる手順
Xでは「Nintendo Switch 2 は「バッテリーの充電を約80〜90％で停止」を「ON」にすることで、バッテリーの劣化を遅らせることができます」と報告。
設定画像も投稿しながら「バッテリー残量表示の精度補正のため、本機能を「ON」にしていても100％まで充電する場合があります」と伝えている。
これにネット上では「帰ったら変えとこ」「やらなきゃ…！」「すごく良いことを聞いた 設定を見てきたらOFFになっていたので早速変えてきました！長持ちするといいなぁ」「へーー！！！設定してみた。知らなかった」などの声が出ている。
【写真】知らなかった！『Switch2』バッテリー劣化遅らせる手順
Xでは「Nintendo Switch 2 は「バッテリーの充電を約80〜90％で停止」を「ON」にすることで、バッテリーの劣化を遅らせることができます」と報告。
設定画像も投稿しながら「バッテリー残量表示の精度補正のため、本機能を「ON」にしていても100％まで充電する場合があります」と伝えている。
これにネット上では「帰ったら変えとこ」「やらなきゃ…！」「すごく良いことを聞いた 設定を見てきたらOFFになっていたので早速変えてきました！長持ちするといいなぁ」「へーー！！！設定してみた。知らなかった」などの声が出ている。