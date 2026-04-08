『トムとジェリー』一番くじに登場！ 印象的なシーンを立体化した“ギミック付きライト”など展開
『トムとジェリー』を題材にした「一番くじ トムとジェリー Colorful Funny Time！」が、4月11日（土）から、全国の「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで発売される。
【写真】飛び出すハートがかわいい！ B賞の「ジェリー ハートビートライト」など景品一覧
■ドタバタ感あふれるアイテムが勢ぞろい
今回登場するのは、トムとジェリーのドタバタ感をそのまま詰め込んだ、全10等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのくじ。
A賞には、くたっとしたポーズとふわふわ素材が魅力の「トム くったりぬいぐるみ」を用意。続くB賞はハートが光るギミック付きの「ジェリー ハートビートライト」、C賞〜F賞には台座付きで飾って楽しめる各キャラクターの「ディスプレイぬいぐるみマスコット」がラインナップされる。
そのほか、デスク周りで活躍するG賞の「どたばたデスクトップフィギュア」や、選べるH賞の「ラバーアソートコレクション」、I賞の「Funny Faceラバーマグネット」、J賞の「アートステーショナリー」など、日常で使えるアイテムがそろう。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、「ジェリー くったりぬいぐるみ」が用意されるほか、同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
【写真】飛び出すハートがかわいい！ B賞の「ジェリー ハートビートライト」など景品一覧
■ドタバタ感あふれるアイテムが勢ぞろい
今回登場するのは、トムとジェリーのドタバタ感をそのまま詰め込んだ、全10等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのくじ。
そのほか、デスク周りで活躍するG賞の「どたばたデスクトップフィギュア」や、選べるH賞の「ラバーアソートコレクション」、I賞の「Funny Faceラバーマグネット」、J賞の「アートステーショナリー」など、日常で使えるアイテムがそろう。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、「ジェリー くったりぬいぐるみ」が用意されるほか、同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。