アジアで唯一、ベンチプレス400キロを挙げ、ウルフアロンにも勝利したことがある“怪物”男が降臨。衝撃のパワーに会場が静まり返った。

【映像】怪力が“桁違い”衝撃のベンプレ光景

11日に開催される『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』のオーディションにベンチプレス400キロのとてつもない“怪力男”が登場した。

その男は、かつて“パワー対決”でウルフアロンを破ったことのある藤本竜希。2025年の大晦日のことだった。力自慢が壁を押し合う「パワーウォール」対決で、東京五輪柔道100キロ級で金メダルを獲得したウルフアロンを圧倒し、勝利を収めたのがこの藤本だ。

身長177センチ、体重150キロ。岩石のような肉体を持つ男が、今度はウルフからの「3カウント」と「1000万円」を獲得するために、ウルフ討伐に名乗りを上げた。

藤本はオーディションの場で、ウォーミングアップと称して100キロのベンチプレスを軽々と連続で挙げてみせると「ずっとできちゃう」と余裕の表情。ちなみに藤本によると、ベンチプレスで400キロを挙げるのは“アジアで唯一”とのことだ。

アジア最強パワーの挑戦者を前に、ウルフアロンはどう立ち向かうのか。リベンジか返り討ちか――怪物同士の戦い、再戦が実現すれば盛り上がること必至だ。