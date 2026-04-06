【ＮＰＢ】実行委ではピッチクロック導入案は議題に挙がらず　本格的な議論は１２球団ＷＢＣ関係者へのヒアリング後か

日本野球機構（ＮＰＢ）と１２球団によるプロ野球実行委員会が６日、都内で行われた。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で新たに採用され、侍ジャパンの国内組が苦戦したピッチクロックやピッチコム（サイン伝達機器）導入の検討については今回は議題には挙がらなかった。

ＮＰＢの中村勝彦事務局長は今回のＷＢＣに出場した１２球団の選手、コーチへのヒアリングを行っていることを明かし「大会を通じての感想だとか、いいところも悪いところも選手の声を聞いて回る。それをチーム編成に生かしていければ」と説明。今後のヒアリングで新ルール導入の要望の声が出た場合は、これまでも試合時間の短縮について研究しているゲームオペレーション委員会で「検討は続けていきます」と話すにとどめた。

史上初の８強敗退という原因の一つになったとも言われたピッチクロックとピッチコム。大会後に、ドジャース・大谷が「世界で勝ちたいなら導入するべき」と提言し、野手最年長のヤクルト・中村悠が「メジャーと日本のＮＰＢの差をすごく感じた。日本もピッチクロック、ピッチコムとかを導入してより向こうに近づきながら、日本の選手のスキルを上げていったほうがいんじゃないかと思いました」などと私見を披露するなど議論が巻き起こっているが、導入への本格的な議論開始にはまだ時間がかかりそうだ。

◆ピッチクロックの主なルール

▽投手側の制約 投手は無走者時は１５秒以内、走者がいる場面では１８秒以内に投球動作に入らなければならず、違反するとカウントに１ボール加算。前の打者が完了してから次打者の初球までは３０秒となる。

▽打者側の制約 １５秒ないし、１８秒からタイマーがスタートされ、残り８秒以内に構えなければ１ストライクが加算。打席を外せるのは１打席につき１回で、２回目だと１ストライク加算される。

▽イニング間 インターバルはＭＬＢのルールでは２分２５秒。

▽タイマー 審判員とピッチタイマーが連係をしながら、ケース・バイ・ケースで運用。例えば投手がスパイクのひもがほどけたり、球場内で何らかのアクシデントがあればタイマーはストップされ、野手が守備位置についてからタイマーを作動させる。