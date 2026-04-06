楽しく使うだけで正しい持ち方が身につく！5歳から始められる【エジソンママ】のトレーニング箸をAmazonで今すぐ手に入れよう！
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毎日の食事が練習タイムに♪5歳から使えて無理なく習得できる【エジソンママ】のトレーニング箸がAmazonで販売中！
作業療法士と一から開発した正しく美しく持てる「エジソンのお箸の完成形」。一般のお箸へのラストステップ。指を添えて動かすコツをつかめばお箸の持ち方をしっかりマスターできる。入学準備やお箸のマナー練習にもおすすめ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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3つのパーツがそれぞれ独自の形状になっているため、指をそえるだけで自然に無理なく使うことができる。連結部で1本1本のお箸を固定して、交差を防止。
3つのパーツを上達にあわせて外していくことで、一般のお箸への移行がスムーズに。段階を踏んで「できた！」を感じることで、お子様のやる気を応援する。
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つかみづらいと余計な力が入り、お箸が扱いづらくなることも。そのため、箸先は凹凸形状のすべり止め加工を施し、多彩な食材が滑りにくくつかみやすくなっている。
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