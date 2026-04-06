全国各地の駅を巡る人気ゲーム「桃太郎電鉄（桃鉄）」の新作で、香川県の「多度津駅」（多度津町）を誤って瀬戸大橋のそばに載せたとして、制作会社のコナミデジタルエンタテインメント（東京都）が修正したことがわかった。

「瀬戸大橋の玄関口」をうたう宇多津町は「ミス」への懸念を表明していた。（植村卓司）

新作は昨年１１月発売の「桃太郎電鉄２〜あなたの町もきっとある〜」。当時、「丸亀駅」の東側に多度津駅を配し、瀬戸大橋を四国方面に渡ると、最初に多度津駅を通る構成になっていた。現実には、瀬戸大橋を渡る列車は宇多津駅（宇多津町）などに到着。多度津駅は丸亀駅の西側にある。

桃鉄２のマップが公開されると、ＳＮＳで「多度津の部分は宇多津では？」との指摘が続出。宇多津町も「駅名の誤りを把握している。現状のままでは多くの人に誤った知識を持たせることになる」と懸念していた。

コナミデジタルエンタテインメントは３月上旬、専用サイトに「一部物件駅の配置や表記を変更」との不具合の修正を通知した。同社は読売新聞の取材に、「桃鉄はあくまでも『地図をモチーフとした架空の日本』が舞台」と強調した上で、「実際の地理との食い違いが生じたため、自主的に修正した」と説明した。

宇多津町の谷川俊博町長は「桃鉄のファンらが誤解する恐れはなくなった。瀬戸大橋の玄関口の町であることを全国にＰＲしたい」と話した。

同社は「桃鉄のコンテンツ全体として、何らかの形で地域振興に貢献できれば」としている。