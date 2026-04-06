【実話漫画】父が死んで母は子どもを捨てた…過酷な養女時代を乗り越えた祖母の現在の姿に「生きる励みになった」など反響の声【作者に訊いた】

【実話漫画】父が死んで母は子どもを捨てた…過酷な養女時代を乗り越えた祖母の現在の姿に「生きる励みになった」など反響の声【作者に訊いた】