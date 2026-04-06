【実話漫画】父が死んで母は子どもを捨てた…過酷な養女時代を乗り越えた祖母の現在の姿に「生きる励みになった」など反響の声【作者に訊いた】
【漫画】本編を読む
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram( @yuppe2 )で、エッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺさん。なかでも、2021年12月から執筆してきた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は完結後、電子書籍が発売。読者からは「(ほかの人にも)読んでみてほしい」「おばあちゃんの言葉が今の時代に対してとても大切なことを言ってくれていて、ときどき読み返してる」「人生で一番大切なことが描いてある漫画」など感動の声が続出している。
■ 苦しい過去を乗り越えてたどり着いた幸せ…祖母の言葉が胸を打つ
父の死をきっかけに、幼くして叔父の家へ養女に出されたキヨさん。そこで待っていたのは、想像を超える過酷な日々だった。養母から家事を押し付けられ、満足に食事も与えられず、その仕打ちは次第にエスカレートしていく――そんな実話を孫のゆっぺさんが描いた本作。
連載当時、ゆっぺさんはコメント欄を閉じていたが、最終回のみ開放。そこには「おじいちゃんおばあちゃんから同じ話を聞いたことがあった」「家族を大事にしようと思えた」といった声が多数寄せられたという。なかでも印象に残っているのが、「結末を読みたいと思ったことが生きる励みになった」というコメント。ゆっぺさんは、「この作品を通して伝えたいことが伝わっていると感じられてとてもうれしかった」と振り返った。
92歳のキヨさんは、健康の秘訣を「特別なことは何もない」と語る。「余分なものは食べず、家にあるものだけで暮らしてきた」と、質素な生活を当たり前のように続けてきた。さらに現代については「モノがあり過ぎる」と一言。戦時中、店に何も売っていなかった記憶があるからこそ、「それが幸せか不幸かはわからない」と明かしてくれた。
それでも今の暮らしについて、「好きに過ごせる今が一番気楽で幸せ」と語るキヨさん。壮絶な過去を乗り越えた彼女の生き方を描いた本作、「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」には、現代を生き抜くヒントがあるはず。まだの人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)、キヨ
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