3月29日、AKB48の元メンバーで女優の篠田麻里子（40）が再婚を発表した。お相手は2024年9月に交際が報じられたIT企業「ナレッジワーク」CEO・麻野耕司氏で、約2年の交際を実らせてのゴールインとなった。

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麻野氏との交際以降、篠田は芸能活動で"V字回復"とも言える活躍を見せている。その裏には篠田のストイックな私生活と、それを支える麻野氏の尽力があったようだ--。【前後編の後編。前編から読む】

篠田は2019年に年下の実業家男性と結婚し、翌年には長女を出産したが、2023年に離婚。その過程は週刊誌に報じられ騒動となったが、篠田は逆境のなか"女優"として活路を開いていった。2人を知る関係者が語る。

「2024年1月期に出演した『離婚しない男-サレ夫と悪嫁の騙し愛-』（テレビ朝日）での覚悟を決めた体当たり演技が話題になり、篠田さんへのオファーは急増。麻野氏が篠田さんに交際を申し込んだのはこの直後でした。

同年末、篠田さんは所属していた事務所を退所しフリーに。この決断も麻野氏は背中を押したそうで、仕事仲間にも『よろしくお願いします』と言って回るほどだったそうです。麻野氏は長年"麻里子様推し"だったそうで、さすがの"オタク"ぶりですね（笑）」

アイドル時代からプロ意識が高かった篠田だが、女優活動に力を入れてからは一層ストイックになっていたという。

「関係者間の飲み会でも愛想はいいのですがお酒は断り、一軒目を出ると『お疲れ様でした』と言って1人ジムに行くということもありました。

体型の維持などには余念がないそうで、子育てしながら、かなりストイックにやっているようです」（前出・関係者）

今年は4月期の『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京）での主演が決定している篠田。実は7月期にもドラマ出演が"内定"しているという。別の芸能関係者の話。

「宇垣美里さん（34）主演の日本テレビ系連続ドラマで起用が決まっている。このドラマでは、"悪女役"を連発して話題になった松本まりかさん（41）さながらの"凶悪な女性"を演じる予定だと聞いています。

今回の結婚発表では『穏やかに歩んでいけたらと思っております』としていますが、女優業は体を張る役でも果敢に挑んでいる。私生活がある程度安定したことで仕事にも打ち込めており、局側もそういった篠田さんを見てオファーを出しているのでしょう」

麻野氏との出会いから、篠田が活動の幅を広げていることは事実だろう。公私とも好調な篠田が、連ドラの常連になる日は近い。

（了。前編から読む）