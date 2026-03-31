コンビニバイトを2時間で退職？ASD・ADHD当事者が語る「やらかし」と適職の見つけ方
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「発達障害の仕事インタビューch」が、「多様な職業を経験し調剤薬局の医療事務へ落ち着くまで/ASD・ADHD/みきちむさん」と題した動画を公開した。ASD（自閉スペクトラム症）とADHD（注意欠如・多動症）の当事者であるみきちむさんが、20回以上の転職を経て現在の医療事務の仕事に落ち着くまでの波乱万丈な仕事遍歴を赤裸々に語った。
動画は、みきちむさんの10代の頃のアルバイト経験からスタート。近所のコンビニで働き始めた初日、お弁当を温める際に上に貼られた別添えの醤油の小袋を剥がし忘れ、電子レンジの中で「パーンってなって」と爆発させてしまったエピソードを苦笑いを浮かべながら披露。「もう向いてないな」と感じ、わずか2時間で退職してしまったという衝撃の過去を明かした。
その後もカフェや通信販売の事務、広告制作会社など様々な職種を経験したみきちむさん。通信販売の会社では5年半勤務したものの、部署異動で大勢がいる環境になり「すごい合わなくて」と退職に至った経緯を述懐。ASDの特性として大勢の人がいる環境が苦手であることや、ADHDの特性として同時進行の業務が負担になりやすいことなど、自身の特性と業務内容のミスマッチによる苦労を語った。
転機となったのは、調剤薬局での医療事務だった。体力的な負担を考慮し、夕方からのシフトで働き始めたという。さらに、スキマバイトアプリ「タイミー」を利用していろいろな仕事を経験し、最高ランクであるマスタークラスまでアカウントを育て上げた結果、現在の薬局から引き抜きを受けて一本に絞ったというユニークな経緯も明かされた。
動画の最後、これから働く発達障害の当事者に向けて、みきちむさんは「たくさん失敗してほしい」と真剣な表情で語りかけた。さまざまな環境に種まきをすることで、やがて自分に合う仕事が絞られてくると語る彼女の言葉と行動力は、仕事選びに悩む人にとって一つの道標となる内容となっている。
動画は、みきちむさんの10代の頃のアルバイト経験からスタート。近所のコンビニで働き始めた初日、お弁当を温める際に上に貼られた別添えの醤油の小袋を剥がし忘れ、電子レンジの中で「パーンってなって」と爆発させてしまったエピソードを苦笑いを浮かべながら披露。「もう向いてないな」と感じ、わずか2時間で退職してしまったという衝撃の過去を明かした。
その後もカフェや通信販売の事務、広告制作会社など様々な職種を経験したみきちむさん。通信販売の会社では5年半勤務したものの、部署異動で大勢がいる環境になり「すごい合わなくて」と退職に至った経緯を述懐。ASDの特性として大勢の人がいる環境が苦手であることや、ADHDの特性として同時進行の業務が負担になりやすいことなど、自身の特性と業務内容のミスマッチによる苦労を語った。
転機となったのは、調剤薬局での医療事務だった。体力的な負担を考慮し、夕方からのシフトで働き始めたという。さらに、スキマバイトアプリ「タイミー」を利用していろいろな仕事を経験し、最高ランクであるマスタークラスまでアカウントを育て上げた結果、現在の薬局から引き抜きを受けて一本に絞ったというユニークな経緯も明かされた。
動画の最後、これから働く発達障害の当事者に向けて、みきちむさんは「たくさん失敗してほしい」と真剣な表情で語りかけた。さまざまな環境に種まきをすることで、やがて自分に合う仕事が絞られてくると語る彼女の言葉と行動力は、仕事選びに悩む人にとって一つの道標となる内容となっている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
発達障害を持つ方がリアルにどんな仕事をされているのか？ということをインタビューさせて頂くチャンネルです。※毎週金曜日20時更新！出演者随時募集中！