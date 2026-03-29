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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「ガソリンは200円超え!?オイルショック以上の危機で国民が困窮する！」と題した動画で、ホルムズ海峡の事実上の封鎖が日本のエネルギー供給に与える深刻な影響と、私たちの生活を脅かす物価上昇への対策について詳しく解説している。



宮脇氏はまず、中東情勢の悪化により日本の海運大手3社がホルムズ海峡の通行を停止したことに触れ、「日本の原油の93%はホルムズ海峡を経由している」と現状の危うさを指摘する。サウジアラビアやUAEのパイプラインといった代替ルートも攻撃リスクなどで全滅状態にあり、日本への原油供給が大幅に減少する「Xデー」が目前に迫っていると警告した。



国家備蓄や民間備蓄があるとはいえ、取り出しに時間がかかるため「実質40日分程度しかすぐには使えない」という。この危機は生活に直結し、ガソリン価格が「200円を超える可能性は十分あり得る」と試算。さらに、原油を原料とするプラスチック製品などの日用品や、電気料金にも影響が波及し、「合計で年間10万円前後の負担増」になると予測を立てた。宮脇氏はこの出費増を、純粋に手取りが減るのと同じ「インフレ税」であると表現している。また、航空燃料の確保も困難になるため、航空券の価格高騰にも注意を促した。



最後に宮脇氏は、多くの日本人が資産の9割以上を日本円で持っている構造は、原油の中東依存と同じくらい偏っていると指摘。「危機に備えて円以外の資産を持つポートフォリオの分散の必要である」と、インフレ時代を生き抜くための実践的な知見を提示して、動画を締めくくった。