イングランド南東部カンタベリー近郊にある「ワイルドウッド・トラスト」のオオカミたち/Wildwood Trust/PA

（CNN）英イングランド南東部にある野生動物公園でこのほど、オオカミの群れの力関係が崩れて争いが激化したため、群れ全体を安楽死させる出来事があった。

野生動物公園「ワイルドウッド・トラスト」が27日の声明でCNNに明らかにしたところによると、争いが激しさを増す中で3頭が命に関わるけがを負い、群れの5頭すべてが殺処分となった。

この野生動物公園はカンタベリー郊外に位置する。他の介入方法では争いを止められず、経験豊富な飼育員と獣医学の専門家の間で協議した結果、オオカミたちがこれ以上の苦しみを味わわずに済むよう、安楽死させることに決めた。

ワイルドウッド・トラストのポール・ウィットフィールド事務局長は声明で、「飼育員はこれらの動物をとても大切にしており、前向きな方策を見つけようと手を尽くした」と説明。

「オオカミは複雑な家族構造の中で暮らす社会性の高い動物であり、そうした力関係が崩れると、争いや排除が増える場合がある。今回のケースでは動物福祉上の懸念が相次ぎ、重大な負傷につながる受け入れがたいリスクが生じた」と続けた。

そのうえで「安楽死は決して軽々しく考えられるものではないが、もはや福祉を維持できなくなった場合、責任ある動物のケアにおいてはこれが最も人道的な選択肢となることがあり得る」と言い添えた。

「今回の決定は動物福祉を優先した、まさに最後の手段だった」「信じられないほど難しい判断だったが、さらなる苦しみを防ぐためには最終的に正しい対応だった」としている。

野生動物公園によると、オオカミは群れとの密接な結びつきの中で生きるため、長期間隔離したり分離したりすれば、福祉上の懸念がいっそう増す恐れがあった。

オオカミたちを別の群れに入れたとしても、さらなる争いや負傷、あるいは別の群れの崩壊につながる可能性があることから、選択肢に入らなかったという。

「悲嘆に暮れている」

ワイルドウッド・トラストのチームはインスタグラムへの26日の投稿で、安楽死の処置を行う間は保護区を閉鎖したと説明。職員全員が「悲嘆に暮れている」と述べ、「職員の多くは長くオオカミの世話に携わってきた。この喪失は痛切に胸に刻まれるだろう」と言い添えた。

CNNに寄せた追加の声明では「この知らせが非常にショッキングなものであることは認識しているし、多くの人がつらい思いをしている理由は分かる」とも説明した。

動物の群れに対する安楽死処分が行われる理由はさまざまだ。

オーストラリアの野生動物保護当局は昨年、タスマニアの浜に打ち上げられたクジラ90頭を水に戻そうとしたものの、海が荒れて不可能だったことから安楽死させた。

ドイツの動物園では7月、収容スペースが足りず代わりの飼育先も見つからなかったため、抗議の声にもかかわらずヒヒ12頭を殺処分にする出来事があった。