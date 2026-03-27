センスいい人はここで選ぶ。帝国ホテルのオンラインモールで見つける“大人の個包装ギフト”3選

こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。

春は、送別や異動などで人にギフトを贈る機会が増える季節。「せっかくなら、センスのいいものを選びたい！」と思いつつ、意外と悩んでしまいますよね。

そんな時にチェックしたいのが、帝国ホテルが手がけるオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」です！

「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」は、帝国ホテルのスタッフがアンバサダーとなり、日本各地の魅力ある名品をセレクトしたオンラインモール。“メイドインジャパンのホテル”だからこその日本の素材や文化にこだわったアイテムがそろっています。

■日本各地の“いいもの”がそろうオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」

「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」を実際に見てみると、いわゆる“定番ギフト”とはちょっと違って、ちゃんとこだわりがあるのに、押しつけがましくないラインナップが印象的。

「それどこで見つけたの？」と、さりげなく聞かれそうなセンスの良いものが多いんです……！

現在は春のギフト特集も開催中で、送別や異動のシーンにぴったりなアイテムがそろっています。職場で配ることを考えると、やっぱり個包装は外せないポイント。

今回はその中から、見た目・味・ストーリーのバランスがいいと感じた3つを選んでみたので紹介します。

■行列店の味を、気軽にギフトに。富士見堂【あんこ天米と4種のおせんべい詰合せ】

東京の人気せんべい店「富士見堂」の魅力がぎゅっと詰まった一箱！

中でも看板商品「あんこ天米」は、薄焼きせんべいに北海道産小豆のこしあんをサンドした、甘じょっぱいクセになる味わい。

表面の粒感があんこと絶妙に絡み、一度食べたら忘れられない味です。わたしもすっかりこのあんこ天米のトリコになってしまいました……。何枚でも食べたくなる……！

減農薬米や一等米を使い、職人が一枚ずつ丁寧に焼き上げるおせんべいは、どれもお米の風味をしっかり感じる素朴なおいしさ。

定番の「海苔」「塩」「かつお七味」「黒米揚げ」なども入ったバランスの良い詰合せで、世代問わず喜ばれそう◎

個包装＆日持ちするのも、配りギフトとしてうれしいポイントです！

■“ひと手間”も楽しめる一口和菓子。ぶどうのたね【豆たん】

福岡の人気店、ぶどうのたねの「豆たん」は、ちょっと印象に残るギフトを探している人におすすめ！

最中の皮と求肥が分かれていて、食べる直前に自分でサンドするスタイル。この“ひと手間”がちょっと楽しくて、自然と会話のきっかけにもなりそうです。

サクサクの最中に、もっちり求肥と大納言小豆、さらにフロランタンの香ばしさ。和と洋が重なったような、新しいおいしさが広がります。

見た目のかわいさだけじゃなく、素材や製法へのこだわりもきちんと感じられて、“ちゃんと選んだ感”が伝わる一品です◎

■春の空気をそのまま閉じ込めたような華やかさ。パティスリーロリアンコティ【桜・抹茶2種サブレ詰合せ】

石川県小松市のパティスリー「パティスリー ロリアンコティ」が手がける、春限定のサブレセット。

これ一つでも見た目が華やかでかわいらしい〜！ ギフトで貰ったらうれしいですよね。

桜と抹茶、2枚1組で楽しむ構成になっていて、交互に食べることで味わいに奥行きが生まれるのが魅力です。

桜のサブレは、花びらのトッピングと桜クリームで、満開の華やかさと儚さを表現。ほんのり効いた桜花の塩漬けが、甘さを引き締めてくれます。

一方の抹茶は、宇治抹茶を贅沢に使用し、苦味だけでなく“旨味”までしっかり感じられる仕上がりに。

見た目の美しさはもちろん、「季節を贈る」ような特別感があり、春のギフトにぴったりの一品です！

■“ちょっといいもの”を贈りたい時に

「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」は、気軽に贈れる価格帯の中にも、品質や背景にしっかりとしたストーリーがある商品がそろっているのが魅力的でした。

“きちんと感”がありながら、かしこまりすぎない。そんな絶妙なバランスのギフトがきっと見つかります。

送別や異動など、気持ちを伝える機会が増えるこの季節。ぜひ「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」で、相手に喜んでもらえる“ちょっと特別なギフト”を選んでみてはいかがでしょうか。

■「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」概要

公式サイト：https://another.imperialhotel.co.jp/

※商品は出品社ごとに順次発送されるため、複数商品を購入した場合は別々に届く場合があります。

（寺田紗恵）