DeNAの優勝を占うキーマン3選｜主砲・牧秀悟の驚異の勝負強さとエース東克樹の安定感がカギ

DeNAで活躍している注目選手

「今のDeNAを引っ張っているのは誰なのか」と気になる方も多いのではないではないか？

横浜DeNAベイスターズは、中心選手の安定感と若手の台頭がかみ合い、戦力の厚みが増している。

ここでは、現在の主力選手を紹介。

これから観戦を始める方も、名前と特徴を知っておくと試合がより面白く感じられるはず。

牧秀悟

牧秀悟は、チームの中心打者として欠かせない存在だ。

2020年にドラフト2位で入団し、1年目から主力として活躍している。

長打力と勝負強さを兼ね備え、クリーンアップを担っている。

安定した打率と本塁打数を維持しており、打線の軸といえる存在だ。

そのうえ守備でも内野の要として安定感を見せ、攻守両面でチームを支えている。

得点圏での集中力は高く、試合の流れを変える一打に期待が集まる。

山本祐大

山本祐大は、正捕手として存在感を高めている選手だ。

投手陣をリードする配球力に加え、近年は打撃面でも成長を見せている。

強肩を生かした盗塁阻止も持ち味で、守備面の安定感が光る。

若い投手が多いチームにおいて、冷静なゲームメークは欠かせない。

攻守でのバランスが評価されており、今後さらに存在感を増していくことが期待されている。

東克樹

東克樹は、先発ローテーションを支える左腕エースだ。

制球力と多彩な変化球を武器に安定した投球を続けている。

大崩れが少なく、長いイニングを任せられる点が強み。

重要な試合でマウンドを託される場面も多く、チームの信頼が厚い投手といえる。

シーズンを通して勝ち星を積み重ねられるかが、DeNAの順位を左右するポイントになる。

DeNAはどんなチーム？

横浜DeNAベイスターズは、神奈川県横浜市を本拠地とするセ・リーグ所属のプロ野球球団だ。

本拠地は横浜スタジアムで、海風を感じる開放的な球場として知られている。

前身は大洋ホエールズで、長い歴史を持つチーム。

リーグ優勝はこれまで2回（1960年、1998年）、日本一は3回（1960年、1998年、2024年）を達成している。

近年はクライマックスシリーズ進出の常連となり、安定して上位争いに加わる存在といえる。

打線の迫力と粘り強い戦いぶりが特徴で、若手とベテランが融合したバランスのよさも魅力だ。

初めて観戦する方にも応援しやすいチームといえるだろう。