DeNAの優勝を占うキーマン3選｜主砲・牧秀悟の驚異の勝負強さとエース東克樹の安定感がカギ
DeNAで活躍している注目選手
「今のDeNAを引っ張っているのは誰なのか」と気になる方も多いのではないではないか？
横浜DeNAベイスターズは、中心選手の安定感と若手の台頭がかみ合い、戦力の厚みが増している。
ここでは、現在の主力選手を紹介。
これから観戦を始める方も、名前と特徴を知っておくと試合がより面白く感じられるはず。
牧秀悟
牧秀悟は、チームの中心打者として欠かせない存在だ。
2020年にドラフト2位で入団し、1年目から主力として活躍している。
長打力と勝負強さを兼ね備え、クリーンアップを担っている。
安定した打率と本塁打数を維持しており、打線の軸といえる存在だ。
そのうえ守備でも内野の要として安定感を見せ、攻守両面でチームを支えている。
得点圏での集中力は高く、試合の流れを変える一打に期待が集まる。
山本祐大
山本祐大は、正捕手として存在感を高めている選手だ。
投手陣をリードする配球力に加え、近年は打撃面でも成長を見せている。
強肩を生かした盗塁阻止も持ち味で、守備面の安定感が光る。
若い投手が多いチームにおいて、冷静なゲームメークは欠かせない。
攻守でのバランスが評価されており、今後さらに存在感を増していくことが期待されている。
東克樹
東克樹は、先発ローテーションを支える左腕エースだ。
制球力と多彩な変化球を武器に安定した投球を続けている。
大崩れが少なく、長いイニングを任せられる点が強み。
重要な試合でマウンドを託される場面も多く、チームの信頼が厚い投手といえる。
シーズンを通して勝ち星を積み重ねられるかが、DeNAの順位を左右するポイントになる。
DeNAはどんなチーム？
横浜DeNAベイスターズは、神奈川県横浜市を本拠地とするセ・リーグ所属のプロ野球球団だ。
本拠地は横浜スタジアムで、海風を感じる開放的な球場として知られている。
前身は大洋ホエールズで、長い歴史を持つチーム。
リーグ優勝はこれまで2回（1960年、1998年）、日本一は3回（1960年、1998年、2024年）を達成している。
近年はクライマックスシリーズ進出の常連となり、安定して上位争いに加わる存在といえる。
打線の迫力と粘り強い戦いぶりが特徴で、若手とベテランが融合したバランスのよさも魅力だ。
初めて観戦する方にも応援しやすいチームといえるだろう。