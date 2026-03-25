ニードルズ×ジョイントワークス｜黒を極める別注“Nylonトラックシリーズ”が3月26日に発売

株式会社ベイクルーズが運営する「JOINT WORKS（ジョイントワークス）」より、NEEDLES（ニードルズ）の別注“Nylonトラックシリーズ”が3月26日（木）に発売される。

Nylonトラックシリーズでは、インラインのスポーティーな印象はそのままに、軽量かつ耐久性に優れたナイロン素材を採用。

通常のジャージ素材とは一線を画す、マットで力強い質感がタウンユースでの存在感を放つ。ブラックのボディに対し、ラインには絶妙な塩梅のチャコールグレーを配した。

さらに、アイコンである「パピヨン刺繍」をあえてボディと同色のブラックで表現。素材のコントラストのみで浮かび上がる意匠が、洗練された大人の遊び心を演出する。

また、ジャケット・パンツ共に、ユニセックスで楽しめる全4サイズを展開。品良くまとまるジャストサイズから、ボリュームを活かしたストリートな着こなしまで、着る人のスタイルに合わせた自由なバランスを選択可能だ。

セットアップでの重厚感あるスタイルはもちろん、単体でもワードローブの主力として、シーズンを問わず長く愛用できる一着に仕上がった。

【商品情報】

別注 Track Jacket - NylonPrice：￥30,800-(intax)Size：S,M,L,XLColor：ブラック

別注 H.D. Track Pant - NylonPrice：￥26,400-(intax)Size：XS,S,M,LColor：ブラック

発売日：3月26日（木）午前10：00より発売

オンラインストア：https://baycrews.jp/brand/detail/jointworks

■問い合わせ先（展開店舗）：JOINT WORKS下北沢店／ららぽーとTOKYO-BAY／ららぽーと富士見店／EC（ベイクルーズストア）