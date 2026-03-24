仲里依紗、海外にも“マストで持参”愛用ドライヤーを紹介「あゆと一緒」

仲里依紗さんが、自身のYouTubeチャンネルに『弾丸でミラノコレクション行った時のパッキング動画なんだがこないだトランジット失敗しだのが恐怖過ぎてたった2泊なのにこんなスーツケースはち切れそうになることある？ってくらい持って行ってて草』という動画を投稿。パッキング動画から、仲さんがミラノに持っていくほど愛用しているアイテムをピックアップ。

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仲さんは、ある有名人とお揃いだったと話しながらドライヤーを披露。

■レプロナイザー

動画内では仲さんは「一番新しい107Dっていうやつです」とコメント。アイテムの正式名称は言及されていませんが、こちらが紹介されていたものに似ているようです。

LUMIELINA / レプロナイザー 107D Plus 税込167,200円（公式サイトより）

独自技術のバイオプログラミングを搭載した、髪質改善を目指すドライヤー。

ハリやコシが欲しい部分の頭皮、パサつきやすい毛先やうねり広がる部分などに、温風と冷風を繰り返し当てると美しい仕上がりが期待出来るそう。

■海外にもマストで持参

仲さんは「この高級ドライヤーね、誰とお揃いだったと思う？」「大先生がこちらをInstagramのストーリーズに上げてたんですよ」「私もう興奮しすぎてキツネさんに見せた。『ねぇ、あゆと一緒だ』って」と、浜崎あゆみさんが同じものを使っていたことに喜びが隠しきれない様子で、夫・中尾明慶さんにも伝えたとコメント。

続けて、「あゆがね、知らなかったんだって。普通に家にあったから使ってた、みたいな感じのこと書いてた」「他のドライヤーを使ったのかな？そしたら髪の毛がキシキシになった。これ（レプロナイザー）のすごさが分かった。私すごいの使ってたんだ！って」「（浜崎あゆみさんの）周りがこれを使わせたいっていう、そういうことなんですよ」と説明。

その上で、カールアイロンと合わせて「これは絶対マストで持って行くやつです」と話していました。

■動画もチェック

動画では、このほかにも仲さんが海外に持っていくお気に入りのアイテムを紹介。ぜひチェックしてみてくださいね♪