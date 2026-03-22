＜速報＞38歳・笠りつ子が単独首位浮上 5年ぶりVへラスト3ホール
＜Vポイント×SMBCレディス 最終日◇22日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番を終えて、5年ぶりVを狙う38歳・笠りつ子がトータル3アンダー・単独首位に立っている。
【写真】吉田鈴さんは白が基調のミニスカウェア
1打差2位に神谷そら。2打差3位タイには女王・佐久間朱莉、2週連続Vを狙う菅楓華、大会2勝の鈴木愛、4打差6位タイには菅沼菜々とイ・ミニョン（韓国）が続いている。トータル2オーバー・8位グループには河本結、安田祐香、政田夢乃。吉田鈴はトータル3オーバー・11位、“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）はトータル4オーバー・12位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞最終ラウンドのスコア速報
笠りつ子 プロフィール＆成績
〈写真〉ジャンボ直伝！ 佐久間朱莉のバンカー練習法
【前夜祭フォト】吉田鈴は淡いラベンダーのレースドレス
原英莉花が上位 米女子リーダーボード
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