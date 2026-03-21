明日3月22日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、DASH島に食料革命！城島茂、郄地優吾（SixTONES）、森本慎太郎（SixTONES）が、無人島にある材料だけで、憧れのアイランドキッチンをイチから手作り。完成したキッチンで中華料理に挑戦！さらに、木造船・サバニを大改造！船の象徴ともいえる“アレ”を取り付け、超高速船化が実現!?

◆城島＆郄地の新師弟コンビに森本がジェラシー「師弟関係築くの早くない？」

この日、城島、郄地、森本の3人は、島の新たな木造船・サバニに乗って食料調達へ。島での釣り方は、餌に似せた仕掛けで獲物を食いつかせるサビキ釣り。郄地もワクワクしながら釣り糸を垂らし、「あっ来た！2匹ついてる！」といきなりメバル2匹をゲット。その後もベラやスズメダイなど、3人で次々と10匹を釣り上げる。

岸に戻り、とれた魚をたき火で塩焼きに。するとキャンプ経験豊富な郄地が「ちゃんとキッチン作りましょうよ」。開拓13年間で誰も発想しなかったキッチン作り。郄地の一言をきっかけに急きょ、島にある材料だけで憧れのアイランドキッチン作りがスタート！目指すは、少ない燃料でも高火力を生み出せるアウトドア用ストーブ「ロケットストーブ」の構造を生かした本格コンロ。火加減を調節できて、しかも移動式。

さっそく二手に分かれ、城島と郄地がコンロ作りに着手。イメージは、6年半前にレンガ4万枚をひたすら積み上げて造った反射炉のミニチュア版。城島に教わりながら、レンガ同士を天然の接着剤でくっつけて積み上げていく郄地。一方の森本は独り寂しく調理台づくりを担当。郄地に付きっきりの城島を見て「師弟関係築くの早くない？」とジェラシーの森本が、構ってほしくて大暴走…！

すったもんだがありながらも、3人のアイデアが詰まったDASH島初の本格キッチン“移動式ロケットキッチン”が完成！「DASH島に革命が起きましたよ！」。記念すべき最初の料理は中華料理。島の食材だけで作ったチャーハンやギョーザで完成祝い！

さらに、森本の発案でサバニを大改造。島の漂着物を使い、船の象徴・舵輪を手作り！「面かじいっぱ〜い！」。海賊船さながらのカッコいい舵輪で操縦性が劇的に向上！超高速船化が実現!?