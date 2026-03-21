城島茂・眞詫ジ磧森本慎太郎が無人島でアイランドキッチンをイチから手作り！アイデア満載の本格キッチンが誕生
明日3月22日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、DASH島に食料革命！城島茂、郄地優吾（SixTONES）、森本慎太郎（SixTONES）が、無人島にある材料だけで、憧れのアイランドキッチンをイチから手作り。完成したキッチンで中華料理に挑戦！さらに、木造船・サバニを大改造！船の象徴ともいえる“アレ”を取り付け、超高速船化が実現!?
◆城島＆郄地の新師弟コンビに森本がジェラシー「師弟関係築くの早くない？」
この日、城島、郄地、森本の3人は、島の新たな木造船・サバニに乗って食料調達へ。島での釣り方は、餌に似せた仕掛けで獲物を食いつかせるサビキ釣り。郄地もワクワクしながら釣り糸を垂らし、「あっ来た！2匹ついてる！」といきなりメバル2匹をゲット。その後もベラやスズメダイなど、3人で次々と10匹を釣り上げる。
岸に戻り、とれた魚をたき火で塩焼きに。するとキャンプ経験豊富な郄地が「ちゃんとキッチン作りましょうよ」。開拓13年間で誰も発想しなかったキッチン作り。郄地の一言をきっかけに急きょ、島にある材料だけで憧れのアイランドキッチン作りがスタート！目指すは、少ない燃料でも高火力を生み出せるアウトドア用ストーブ「ロケットストーブ」の構造を生かした本格コンロ。火加減を調節できて、しかも移動式。
さっそく二手に分かれ、城島と郄地がコンロ作りに着手。イメージは、6年半前にレンガ4万枚をひたすら積み上げて造った反射炉のミニチュア版。城島に教わりながら、レンガ同士を天然の接着剤でくっつけて積み上げていく郄地。一方の森本は独り寂しく調理台づくりを担当。郄地に付きっきりの城島を見て「師弟関係築くの早くない？」とジェラシーの森本が、構ってほしくて大暴走…！
すったもんだがありながらも、3人のアイデアが詰まったDASH島初の本格キッチン“移動式ロケットキッチン”が完成！「DASH島に革命が起きましたよ！」。記念すべき最初の料理は中華料理。島の食材だけで作ったチャーハンやギョーザで完成祝い！
さらに、森本の発案でサバニを大改造。島の漂着物を使い、船の象徴・舵輪を手作り！「面かじいっぱ〜い！」。海賊船さながらのカッコいい舵輪で操縦性が劇的に向上！超高速船化が実現!?