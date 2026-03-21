俳優のイライジャ・ウッドが、映画化作品出演決定から27年が経った今になって「ロード・オブ・ザ・リング」の原作を読み始めたという。ピーター・ジャクソン監督による映画化3作品と、その前章「ホビット」第1弾でフロド・バギンズ役を演じたイライジャだが、J・R・R・トールキンによる原作はこれまで読んだことがなかったという。



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イライジャは大の「ロード・オブ・ザ・リング」ファンとして知られる、俳優のスティーヴン・コルベアのトーク番組に出演した際、「まだ読み終わっていないというのは本当？」と尋ねられると思わず爆笑。そして「あなたから言われるとはね。一番恥ずかしいかも」「あなたほどトールキンを好きな人を他に知らないし、あなたは誰よりもあの本を読んでるだろうから」「でも、少なくともこれは言える。状況がちょっと変わった。読み始めたんだ」と明かした。



そして、1999年10月に映画版の撮影を始めたというイライジャは、その原作を今のところ楽しんでいると続けている。



同シリーズに関しては、ゴラム役を演じていた俳優のアンディ・サーキスが、スピンオフ作「The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum」の製作に取りかかっており、ガンダルフ役のイアン・マッケランと共にイライジャも出演すると噂されているが、正式発表はまだされていない。



（BANG Media International／よろず～ニュース）