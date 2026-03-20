「牛乳で下痢」は体質だけではない？考えられる病気と対処法を医師が解説！

牛乳による下痢を引き起こす具体的な疾患にはどのようなものがあるのでしょうか？メディカルドック監修医が、特徴的な病気・疾患の種類や、お腹を壊しやすい方が日常生活で気をつけるべき正しい対処法を詳しく解説します。気になる症状がある場合は、迷わず病院を受診してください。

※この記事はメディカルドックにて『「牛乳」を飲んで「下痢」をする原因はご存知ですか？考えられる病気を医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

関口 雅則（医師）

浜松医科大学医学部を卒業後、初期臨床研修を終了。その後、大学病院や市中病院で消化器内科医としてのキャリアを積み、現在に至る。内視鏡治療、炎症性腸疾患診療、消化管がんの化学療法を専門としている。消化器病専門医、消化器内視鏡専門医、総合内科専門医。

ここではメディカルドック監修医が、「牛乳を飲んで下痢をする」に関する症状が特徴の病気を紹介します。

どのような症状なのか、他に身体部位に症状が現れる場合があるのか、など病気について気になる事項を解説します。

乳糖不耐症﻿

乳糖不耐症は、牛乳や乳製品に含まれる乳糖を分解できず、大腸でガスや酸が発生し、お腹の膨満感、腹痛、下痢、張りなどが現れる体質です。特に日本人は発症頻度が高く、年齢とともに症状が出やすくなる場合も見られます。

治療・対策は基本的に乳糖の摂取を控えることで、特に症状が出る食品（牛乳、アイス、特定乳製品）を避けることが中心になります。乳糖を分解した製品（乳糖フリー牛乳やヨーグルト、チーズなど）は比較的症状が出にくいため代用が推奨されます。

生活に支障をきたす頻度・程度なら、消化器内科での相談が望ましく、専門施設では乳糖負荷試験などの検査も行われることがあります。

牛乳アレルギー﻿﻿・乳製品アレルギー

牛乳アレルギーは、乳タンパクに対する免疫反応であり、下痢のみならず蕁麻疹や湿疹、呼吸困難、咳、喘鳴、嘔吐などの全身症状を呈することが特徴的です。発症頻度は乳幼児に多いものの、成人でも生じる場合があります。

治療は医師の診断のもとで「原因食材の除去」が第一です。勝手に自己判断で除去せず、医師に相談し最適な生活指導や必要に応じた緊急薬（抗ヒスタミン薬等）を準備する事が重要です。全身症状や強い反応があれば、早急にアレルギー科または内科・小児科を受診してください。

過敏性腸症候群

過敏性腸症候群は、ストレスや自律神経の乱れ、食生活の影響などで腸が過敏に反応し、慢性的に下痢や腹痛、便秘、ガス症状などが繰り返される病気です。乳製品や冷たい飲み物などの摂取が誘因となることもあります。治療は主に日常生活・食事内容の見直し、消化管の運動やストレスを改善する薬物療法が一般的です。症状が長引く場合や生活支障が大きい場合は、消化器内科や心療内科での相談を勧めます。

吸収不良症候群

吸収不良症候群は、小腸の機能障害によって栄養素が吸収されず、下痢や体重減少、腹部の膨満感、倦怠感、貧血などが現れる疾患群です。乳糖不耐症やセリアック病などもこの枠組みに含まれることがあります。治療は原因疾患ごとに異なりますが、不足する栄養素の補給や原因食材の除去がメインです。体重減少など中等度以上の場合は消化器内科受診が必須です。

慢性下痢

慢性下痢は、1ヶ月以上持続する下痢であり、特定の食材摂取でのみ起こる場合や、日常的に繰り返す場合もあります。腸の炎症、感染、機能障害、アレルギー、ストレス、薬剤性など様々な原因があります。乳製品摂取で問題が続く場合や、他の症状（体重減少、血便など）を伴う場合は軽視せず消化器内科受診を考えましょう。

「牛乳を飲んで下痢をしにくい」ときの正しい対処法は？

牛乳や乳製品を摂取した後に下痢や腹痛などの症状が出た場合は、まず無理に我慢して飲み続けず、一度摂取を控えて安静にしましょう。症状が軽い場合は水分補給で体力の消耗を防ぐことが大切です。乳糖不耐症が疑われる場合、乳糖フリーの製品やヨーグルト・チーズなど乳糖含有量が少ない乳製品への切り替えが有効で、少量ずつ試しながら自身の体質を確かめていくのがポイントです。また温めて飲むことで腸への刺激を抑え、症状の改善が期待できることもあります。

症状が繰り返し起こる場合や、牛乳を控えても下痢が改善しない場合、また強い腹痛・血便・体重減少がみられるときは、消化器内科など専門医の受診をおすすめします。牛乳や乳製品を摂取するたびに毎回同じような症状が出る場合は、乳糖不耐症やアレルギー体質の可能性が高いですが、皮膚や呼吸器症状をともなうときはアレルギーも疑われますので速やかに医療機関へ相談してください。

「牛乳を飲んで下痢をする」症状についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「牛乳を飲んで下痢をする」症状についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

牛乳を飲んで下痢になった場合の対処法を教えてください。

関口 雅則医師

まずは牛乳や乳製品の摂取を中止し、安静にして水分をしっかり補給してください。症状が軽い場合は様子を見ますが、腹痛や下痢が長く続くときや、嘔吐・血便・脱水症状がある場合は速やかに受診を検討しましょう。

牛乳が原因で下痢になった場合、何時間後に症状は出ますか？

関口 雅則医師

乳糖不耐症や牛乳アレルギーでは、牛乳摂取後およそ30分～2時間以内に下痢・腹部膨満感・腹痛などの症状が出ることが一般的ですが、体質や摂取量によっても変化します。

日本人で牛乳を飲んでお腹を壊す人は何％の割合でいるのでしょうか？

関口 雅則医師

日本人成人の約70～90％がラクターゼ活性の低下、つまり乳糖不耐症の体質を持っているとされています。ただ症状が表れる割合はやや低めで、25％前後の成人が実際に症状を自覚したとの報告もあります。

乳糖不耐症が原因で下痢をした場合、どのように対応すれば良いでしょうか？

関口 雅則医師

乳糖を多く含む牛乳や乳製品の摂取を控え、乳糖分解酵素を含むサプリメントや、乳糖分解済みの牛乳、ヨーグルト・チーズなどへの切り替えが有効です。経過観察のうえで症状が改善しない場合や生活に支障があるときは、消化器内科で相談するとよいでしょう。

お腹が弱い体質の場合、牛乳は控えたほうがよいのでしょうか？

関口 雅則医師

お腹が弱い、もしくは繰り返し下痢症状が出る方は、無理に牛乳や乳製品を摂ることは控えるのが安心です。体質に合った量や製品を見極める、もしくは他の食品から必要な栄養素を補うことも十分可能ですので、不安な場合は医師や管理栄養士に相談するとよいでしょう。

まとめ 牛乳を飲んで下痢した時は体質を見極め正しく対処

今回の記事では、牛乳を飲むとなぜ下痢が起こるのか、また、何時間後くらいに症状が出やすいのかについて解説しました。

牛乳を飲んだ後に下痢がお腹の不調が起こる場合、それは「乳糖不耐症」や「牛乳アレルギー」など、一人ひとりの体質や消化機能、免疫反応が原因であることが多いと考えられます。不快な症状が繰り返し出る場合は、無理に飲み続けたり我慢したりせず、まず一度摂取を控え、自身の体質を見極めることが重要です。

乳糖不耐症の場合、乳糖を含む食品や冷たい牛乳を避ける、摂取する量を減らす、温めて少しずつ飲む、乳糖分解酵素入り製品やヨーグルト・チーズなど乳糖の少ない乳製品を選ぶなどの工夫で多くの方が改善を実感できます。

一方、皮膚症状・呼吸症状を伴う場合や、下痢以外の強い不調が出る場合は牛乳アレルギーの可能性もあるため、必ず医療機関に相談してください。

牛乳はカルシウムや良質なたんぱく質を含む健康的な飲み物ですが、合わないときは他の食品で栄養を補うことも十分可能です。繰り返す下痢や体調不良がある場合は遠慮なく専門医の診断を受け、自分に合った取り入れ方や注意点を知るようにしましょう。

「牛乳を飲んで下痢をする」から医師が考えられる病気は8個ほどあります。各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

消化器系の病気

乳糖不耐症

牛乳アレルギー.乳製品アレルギー.過敏性腸症候群.吸収不良症候群.慢性下痢

その他の病気

胃腸炎後の二次性乳糖不耐症

食物不耐症やアレルギー性胃腸炎

「牛乳による下痢」と一言で言っても、その背景には体質・消化酵素の減弱・アレルギー・腸や胃の病気など多様な要因があります。症状が繰り返す、人と同じ量で異なる症状が出る、他の食品でも不調が出る場合は、必ず消化器内科やアレルギー科で適切な診断・対処を受けるようにしましょう。

【参考文献】・小児慢性特定疾病情報センター「乳糖不耐症 概要」