　アルゼンチンサッカー協会(AFA)は18日、国際親善試合に向けたアルゼンチン代表メンバーを発表した。

　リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチンはコパ・アメリカ王者として、カタールでEURO覇者のスペイン代表との「フィナリッシマ」を予定していたが、中東情勢の影響で中止。31日に国内でグアテマラ代表と対戦する。

　FWリオネル・メッシ(インテル・マイアミ)らが順当に選出された一方、負傷離脱中のFWラウタロ・マルティネス(インテル)は招集外となった。

以下、アルゼンチン代表メンバー

▽GK

エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)

ヘロニモ・ルジ(マルセイユ)

フアン・ムッソ(A・マドリー)

▽DF

ナウエル・モリーナ(A・マドリー)

ゴンサロ・モンティエル(リバープレート)

クリスティアン・ロメロ(トッテナム)

レオナルド・バレルディ(マルセイユ)

マルコス・セネシ(ボーンマス)

ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)

トマス・パラシオス(エストゥディアンテス)

ニコラス・タグリアフィコ(リヨン)

ガブリエル・ロハス(ラシン・クラブ)

マルコス・アクーニャ(リバープレート)

▽MF

レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニアーズ)

マキシモ・ペローネ(コモ)

アレクシス・マック・アリスター(リバプール)

エンソ・フェルナンデス(チェルシー)

バレンティン・バルコ(ストラスブール)

ロドリゴ・デ・パウル(インテル・マイアミ)

エセキエル・パラシオス(レバークーゼン)

▽FW

リオネル・メッシ(インテル・マイアミ)

ニコ・パス(コモ)

ジャンルカ・プレスティアーニ(ベンフィカ)

ニコラス・ゴンサレス(A・マドリー)

ジュリアーノ・シメオネ(A・マドリー)

ティアゴ・アルマダ(A・マドリー)

ホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)

フリアン・アルバレス(A・マドリー)