アルゼンチン代表メンバー発表! スペイン戦中止でグアテマラと対戦へ
アルゼンチンサッカー協会(AFA)は18日、国際親善試合に向けたアルゼンチン代表メンバーを発表した。
リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチンはコパ・アメリカ王者として、カタールでEURO覇者のスペイン代表との「フィナリッシマ」を予定していたが、中東情勢の影響で中止。31日に国内でグアテマラ代表と対戦する。
FWリオネル・メッシ(インテル・マイアミ)らが順当に選出された一方、負傷離脱中のFWラウタロ・マルティネス(インテル)は招集外となった。
以下、アルゼンチン代表メンバー
▽GK
エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)
ヘロニモ・ルジ(マルセイユ)
フアン・ムッソ(A・マドリー)
▽DF
ナウエル・モリーナ(A・マドリー)
ゴンサロ・モンティエル(リバープレート)
クリスティアン・ロメロ(トッテナム)
レオナルド・バレルディ(マルセイユ)
マルコス・セネシ(ボーンマス)
ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)
トマス・パラシオス(エストゥディアンテス)
ニコラス・タグリアフィコ(リヨン)
ガブリエル・ロハス(ラシン・クラブ)
マルコス・アクーニャ(リバープレート)
▽MF
レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニアーズ)
マキシモ・ペローネ(コモ)
アレクシス・マック・アリスター(リバプール)
エンソ・フェルナンデス(チェルシー)
バレンティン・バルコ(ストラスブール)
ロドリゴ・デ・パウル(インテル・マイアミ)
エセキエル・パラシオス(レバークーゼン)
▽FW
リオネル・メッシ(インテル・マイアミ)
ニコ・パス(コモ)
ジャンルカ・プレスティアーニ(ベンフィカ)
ニコラス・ゴンサレス(A・マドリー)
ジュリアーノ・シメオネ(A・マドリー)
ティアゴ・アルマダ(A・マドリー)
ホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)
フリアン・アルバレス(A・マドリー)
リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチンはコパ・アメリカ王者として、カタールでEURO覇者のスペイン代表との「フィナリッシマ」を予定していたが、中東情勢の影響で中止。31日に国内でグアテマラ代表と対戦する。
FWリオネル・メッシ(インテル・マイアミ)らが順当に選出された一方、負傷離脱中のFWラウタロ・マルティネス(インテル)は招集外となった。
▽GK
エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)
ヘロニモ・ルジ(マルセイユ)
フアン・ムッソ(A・マドリー)
▽DF
ナウエル・モリーナ(A・マドリー)
ゴンサロ・モンティエル(リバープレート)
クリスティアン・ロメロ(トッテナム)
レオナルド・バレルディ(マルセイユ)
マルコス・セネシ(ボーンマス)
ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)
トマス・パラシオス(エストゥディアンテス)
ニコラス・タグリアフィコ(リヨン)
ガブリエル・ロハス(ラシン・クラブ)
マルコス・アクーニャ(リバープレート)
▽MF
レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニアーズ)
マキシモ・ペローネ(コモ)
アレクシス・マック・アリスター(リバプール)
エンソ・フェルナンデス(チェルシー)
バレンティン・バルコ(ストラスブール)
ロドリゴ・デ・パウル(インテル・マイアミ)
エセキエル・パラシオス(レバークーゼン)
▽FW
リオネル・メッシ(インテル・マイアミ)
ニコ・パス(コモ)
ジャンルカ・プレスティアーニ(ベンフィカ)
ニコラス・ゴンサレス(A・マドリー)
ジュリアーノ・シメオネ(A・マドリー)
ティアゴ・アルマダ(A・マドリー)
ホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)
フリアン・アルバレス(A・マドリー)