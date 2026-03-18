アイス好き必見！ 全国の名品が集う国内最大級アイスクリームフェス開催

全国各地から厳選したご当地アイスが一堂に集まるアイスクリーム万博「あいぱく®」が、ゴールデンウィークに開催決定！

「あいぱく®」実行委員会は4月24日から5月6日までの13日間、「あいぱく® Premium TOKYO 2026」を新宿住友ビル 三角広場（東京都新宿区）にて開催します。

■全国の魅力を発信！ アイスから始まる、地域と出会う新しい体験

同イベントは、全国各地で愛されながらも、まだ多くの人に知られていない“ご当地アイス”の魅力を広く発信することを目的として開催されます。

地域に根ざした素材や製法、作り手の想いが詰まったアイスには、その土地ならではの物語があります。「あいぱく®」実行委員会では、そうした一つひとつの個性を丁寧に紹介し、多くの人に出会える場を創出したいと考えています。

アイスクリームをきっかけに、その土地の文化や名物、観光資源に興味を持ち、「実際に訪れてみたい」と思ってもらえること――それこそが同イベントの目指す姿です。

アイスを通じて日本各地を旅するような体験を届け、地域の魅力を未来へとつなげていきます。

■混雑緩和へ、新料金システム「ダイナミックプライシング」導入

同イベントでは入場料にダイナミックプライシング（時間帯変動制）を導入。近年、多くのゲストが来場する一方、原材料費や物流費の高騰、会場運営費の増加もあり、従来の料金体系では安定したイベント運営が難しくなってきました。

そこでイベントを継続しつつ体験価値も向上させるため、時間帯別の変動料金制へ移行します。平日の入場料は600円（事前販売チケット500円）としますが、土日祝日は900円（事前販売チケット800円）とし、平日をより気軽に参加できる設定にしました。

その他には、2名同時入場でお得なペアチケットやU-22学割チケット、あいぱくマニア向けの全期間フリーパスチケットなどを販売します。

料金を平日と休日で調整することで混雑の分散にもつなげ、より快適に楽しめる環境づくりを目指します。全国の個性豊かなアイスを楽しめる場を今後も長く続けていくための取り組みとなります。

ダイナミックプライシングの料金については改めて、公式WEBサイトおよびSNSにて案内します。

■販売する商品はアイス好きが厳選した選りすぐりのアイスたち！

アイスクリーム専門家として活動する「アイスマン福留」をはじめ、アイスマニアによる団体「日本アイスマニア協会」が、日本全国から選び抜いたこだわりのご当地アイスを取り揃えます。

話題の最新トレンド商品や、普段は店舗でも提供していないイベント限定フレーバーなど、ここでしか味わえないラインアップを予定しています。

全国各地の絶品アイスを食べ比べながら、まるで日本を旅するような体験を楽しめあす。販売商品および出店情報は、2026年3月下旬以降に公式HPおよびSNSにて順次発表します。

◇あいぱく® Premiumとは

今回は、「あいぱく®」がパワーアップした「あいぱく® Premium」での開催。”アイス好きの楽園空間”というコンセプトはそのままに、より充実した内容になっています。

・真夏の暑さも、雨風も気にならない！ 駅直結の全天候型会場での開催

・アイスクリームだけではなく、アイスクリームのグッズも販売（ICECREAM HOLICの同時開催）

・アイスに関するエンタメ要素コンテンツが満載！

・会場内に300席以上の大型イートインスペースを用意

・入場料：大人（小学生以上）平日600円／土日祝900円（事前販売チケットあり）、子ども（未就学児以下）無料

※事前販売チケットは当日料金より100円引きで購入できます。

・各日先着3,000名に「あいぱく®オリジナル記念リストバンド」をプレゼント

■アイスクリーム好きの楽園空間を追求！

全国から選りすぐりの絶品アイスを楽しめるだけでなく、“食べられないアイス”をテーマにしたイベント「ICECREAM HOLIC」も同時開催します。

「ICECREAM HOLIC」のコンセプトは“わたしを彩る溶けない魔法”。ハンドメイド作家や雑貨アーティストがアイスクリームをモチーフにした作品を販売。

おいしいアイスを楽しむだけでなく、毎日を彩るファッションの要素を加えた特別なイベントです。「ICECREAM HOLIC」への出店作家・ブランド・企業募集中です。エントリー方法などについては問い合わせてください。

◇アイスマン福留について

1973年、東京都足立区生まれ。2010年からアイスクリーム評論家として活動。毎年1,000個以上のアイスクリームを食べ、食べ終わった容器は全て収集、現在のコレクションは1万点を超える。2014年、「一般社団法人 日本アイスマニア協会」を設立し、代表理事に就任。全国各地のご当地アイスが楽しめる「アイスクリーム万博 “あいぱく”」を主催。メディアにも多数出演。著書には『日本懐かしアイス大全』『日本アイスクロニクル』『日本ご当地アイス大全』（辰巳出版）などがある。

■イベント開催概要

イベント名：アイスクリーム万博「あいぱく® Premium TOKYO 2026」

開催日時：2026年4月24日〜5月6日 11:00〜19:30（最終日6日は18:00閉場）

会場：新宿住友ビル 三角広場（東京都新宿区西新宿2-6-1）

入場料：大人（小学生以上）平日600円／土日祝900円（事前販売チケットあり）、子ども（未就学児以下）無料

特典：各日先着3,000名にオリジナル記念リストバンドをプレゼント（全13色の日替わりカラー。アイスクリーム好きの人はぜひコンプリートを目指してください）

主催：「あいぱく®」実行委員会

※チケット販売の詳細は改めて公式サイト等で案内します。

※会場では持ち帰り用の「保冷バッグ＋ドライアイス」を販売しています。

※天候や社会状況により、営業日時・イベント内容が変更となる場合があります。最新情報は公式サイトを確認してください。具体的な販売商品や概要については、あいぱく®オフィシャルサイトを確認してください。

・あいぱく®オフィシャルサイト：https://www.i-89.jp

・X：https://x.com/i89fes （ハッシュタグは #あいぱく ）

・Facebook：https://www.facebook.com/i89jp

・Instagram：https://www.instagram.com/i89fes

・通販「あいぱく®ONLINE」：https://www.i-89.shop/

※「あいぱく」、およびロゴマークは、一般社団法人 日本アイスマニア協会の登録商標です

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