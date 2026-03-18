娘が背中を丸めていた原因は、身体ではなく「心」だった？たった1日で猫背が劇的に改善！娘を救った意外な一言とは？【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
サヤ山サヤ(@saya_twins1125)さんは、三姉妹の母として育児エッセイ漫画をSNSで発信し、子育て世代から大きな支持を集めている。ウォーカープラスの連載「今日も三姉妹が舞う!〜七転び八起き育児日記〜」では、三姉妹との奮闘を明るく描いてきた。今回は長女・ポン子ちゃんの猫背治療にまつわるエピソードだ。
■猫背の原因は運動神経ではなく「心」
ポン子ちゃんは猫背がひどく、上体起こしもできない状態だった。しかし整骨院の先生は、その原因が「背の高さをコンプレックスに感じ、無意識に背中を丸めていること」にあると指摘した。
サヤ山さん自身も背が高い方だが、中学校時代に周囲に背が高い子が多かったため、猫背に悩んだ経験はなかったという。しかし、娘のポン子ちゃんにとっては深刻な悩みだったのだ。先生の言葉によって心がほぐれた結果、猫背は劇的に改善した。
今ではテレビゲームをするときですら、背筋がピンと伸びている。上体起こしが急激に上達したわけではないが、日常生活で猫背を注意することがなくなり、本人もサヤ山さんもとてもうれしいと感じている。
■「子育ては親育て」として歩む日々
連載の最終回を迎え、サヤ山さんは「参考になりました」という読者の声に、描いてよかったと心から感じているという。ときには悩みながらの連載だったが、読者からの感想でハッと気づかされることも多かった。
病気の心配は専門医に相談するのが一番だが、生活や心の面では子どもの気持ちに寄り添い、「今は成長段階なのだ」と見守ることを大切にしている。口うるさくなってしまうこともあるが、子どもと一緒に成長中だというサヤ山さん。
これからも、子どもの数だけ尽きない悩みと向き合いながら、温かな漫画を発信し続けていく。
取材協力：サヤ山サヤ(@saya_twins1125)
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