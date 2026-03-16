【1位〜6位】3月17日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】蠍座 総合運：★★★★★

目標に向かって、普段以上に意欲的に取り組める日。そんなあなたに協力してくれる人も、たくさん集まってきそうです。まずは、お互いにリラックスできる気軽な話題が〇。何かを頼むときには、相手を褒めながらお願いして。



恋愛運

最高の恋愛運に恵まれて、ハッピーな気分を味わえそうな1日です。どんな話題でも、正直に本音を伝えて〇。相手と意見が違っても無理に合わせないで。出会いは、これまでとは違う方法を試すのがオススメ。すぐに進展する可能性が大です。



金運

これまで優先的にお金を使ってきた部分で、節約の方法を考えてみるとよさそうな日。お金との関係を改善できるという、手応えを感じることができそうです。大きく節約することよりも、長く続けられることを重視するのがポイント。



ラッキーアイテム：ストール



ラッキーカラー：ゴールド 恋愛運最高の恋愛運に恵まれて、ハッピーな気分を味わえそうな1日です。どんな話題でも、正直に本音を伝えて〇。相手と意見が違っても無理に合わせないで。出会いは、これまでとは違う方法を試すのがオススメ。すぐに進展する可能性が大です。金運これまで優先的にお金を使ってきた部分で、節約の方法を考えてみるとよさそうな日。お金との関係を改善できるという、手応えを感じることができそうです。大きく節約することよりも、長く続けられることを重視するのがポイント。ラッキーアイテム：ストールラッキーカラー：ゴールド

【2位】双子座 総合運：★★★★☆

個性や斬新なアイデアよりも、古典的な方法やルールを守ることを優先するといいでしょう。それを心がけていると、今日は、たいていのことは想像以上に順調に進む運気。周りからの評価もグンと高まりそうです。



恋愛運

なぜか誤解が生まれたり、相手のちょっとしたひと言や表情が気に障ったりしやすい日です。勢いでキツい発言をしないように気をつけて。自分にも相手にも、欠点があるのは当たり前だと思っておくと、穏やかに1日が過ぎます。



金運

金銭面で掲げてきた目標を、今日達成できるかもしれません！まずは、これまでと同じか、それ以上の努力をすることがポイント。そして、その目標とは関係のないことでもお金を使うときは熟考すると、運気をさらに生かせます。



ラッキーアイテム：マドラー



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】牡牛座 総合運：★★★★☆

これまで見向きもしなかったことに、急に興味が湧く運気。そして、興味を抱いたものに手を伸ばすと、幸せを引き寄せることができる日です！気になったことは、早速リサーチしてみて。ふと思い出した人に、すぐ会えるとベスト！



恋愛運

それぞれが真剣に取り組んでいることを話題にすると、恋がすんなりと前進する運気の日です。その中で「一緒に頑張ろう」「力を合わせよう」と励まし合ったり協力したりする空気を盛り上げることができると、恋も盛り上がります！



金運

出費もあるかもしれませんが、入ってくるお金にも期待できる運気の日です。｢出したくない｣とお金を握りしめようとすると、入ってくるお金を掴めません。｢もったいない｣ではなく、｢このお金があってよかった｣と感謝して支払いを。



ラッキーアイテム：ペッパーミル



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】乙女座 総合運：★★★★☆

今日、知り合った人や話題に上がった人が、今後のあなたの人生に大きな幸運をもたらしてくれるかもしれません。この運気を生かすためにも、小まめに自分の外見をチェックして。服装や髪型が崩れてしまわないように心がけてください。



恋愛運

嬉しいことがありそうな恋愛運！手が届かないと思っていた人と仲良くなれたり「まさに理想！」という人と知り合ったりするかもしれません。友達から「こうしてみたら？」と言われたことは、大胆過ぎると思っても、トライして正解。



金運

｢関わりたくないな｣と思うようなサイドビジネスに誘われるかもしれない運気。ただ、人間関係を壊さないまま、断ることができる日でもあります。断るときに、相手が納得する理由は必要ありません。｢気が向かない｣という理由でOK。



ラッキーアイテム：シルク



ラッキーカラー：ピンク

【5位】山羊座 総合運：★★★★☆

気分も身体も「軽いな」と感じられそうな日です。明るい色の服を着たり、バッグに入れて持ち歩く物を減らしたりすると、運気も気分もさらにアップ！また、いつもは通らない道を使って遠回りをすると、エクササイズにも気分転換にも〇。



恋愛運

何気なく通った道や、出かけた場所に出会いがあるかも。また、恋の相手に連絡をしたら、想像以上に盛り上がる可能性も大！今日は、あれこれ考えずに動いていきましょう！身軽になるほど恋の幸せを掴める運気です。



金運

｢これから、こうしてみよう｣と思える情報をもらえそうな金運の日。お金のことをよく話題にする友達、ポイントやマイルを貯めるのが好きな友達、経済に詳しい知人など、人が金運に追い風を吹かせてくれるでしょう！



ラッキーアイテム：エディターズバック



ラッキーカラー：ビビッドイエロー