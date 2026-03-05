開発に携わった“生命線”のショートウッド 西村優菜は10本入れ替えた2026年セッティング「戦っていけそうなクラブ」
＜ブルーベイLPGA 事前情報◇4日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞今季初戦を迎える西村優菜はクラブセッティングを刷新した。14本のうち3番ウッド、6番ユーティリティ、6番アイアン、パター“以外”の10本をチェンジ。「わたしはクラブ慎重派なんですけど、ガッツリ替えられました」と、契約するキャロウェイの新モデルを中心に揃えた。「しっかりつかまってくれるのとスピン量」が決め手だ。
【写真】キャロウェイの未発表ウッド投入！ 西村優菜のクラブセッティング
ドライバーはキャロウェイ『クアンタム◆◆◆MAX』を選択。シャフトはフジクラ『スピーダーNXバイオレット50SR』を挿した。「ファーストインプレッション（第一印象）がよかった。打感も良かったし、初速もしっかり出てくれる。即決でした」。5番ウッドに関しても「アメリカだとグリーンを狙うクラブ。スピン量を細かく調整して、いい飛び方になりました」と話す。特にこだわったのが7番と9番のショートウッド。未発表モデルの『クアンタム ミニスピナー』だ。かねてキャロウェイの2015年製の名器『グレート ビッグバーサ』がお気に入りだったが、納得する一本が出来上がった。実はこれ、開発段階から西村が携わった。リクエストを取り入れたモデルで、何度もテストを重ねてきたという。「アメリカのキャロウェイさんを含め、自分のわがままを聞いてくださって、開発からめちゃくちゃ耳を傾けてくれました。自分がほしいスピン量と高さが出てくれました。（ウッドは）自分の生命線。そこは厳しくクラブを見てきたつもり。なかなか替えるのが難しかったけれど、戦っていけそうなクラブができてひと安心です」“YUNAモデル”とも呼びたくなるこだわり抜いたショートウッド。「時代的には飛び系が多くなっていると思う。でもやっぱり、ショートウッドはやさしく打ちたい。キャロウェイは名器が多い。いまの技術とグレートビッグバーサ時代の見た目、やさしさが加わった感じです」と、その良さを語り出したら止まらない。アイアンも以前使用していたモノの後継版で新モデル『Xフォージド スター』に替えた。飛距離が少し伸びて、その感覚を合わせていく必要があるが、「飛距離が伸びてスピン量が落ちていなかった」という部分がバッグインを後押しした。オフの早い段階でこのクラブセッティングを組み、そのままタイ合宿に向かうことができた。「いつもはいっぱいクラブを持っていってテストをしていたけれど、今年はその時間を省いて、スイング、アプローチ、パターに時間を費やせた。デカかったです。いい準備ができていると思います」。慎重派による大刷新。今季の活躍はクラブがしっかり後押ししてくれそうだ。【西村優菜のクラブセッティング】1W：キャロウェイ クアンタム◆◆◆MAX（9度/スピーダーNXバイオレット50R）3W：キャロウェイ パラダイム Aiスモーク MAX D（15度/スピーダーNXバイオレット50R）5W：キャロウェイ クアンタム MAX（18度/スピーダーNXブラック50SR）7,9W：キャロウェイ クアンタム ミニスピナー（21,24度/スピーダーNXブラック50S）6UT：キャロウェイ エピックSTAR（26度/MCI 60S-350）6I：キャロウェイ Xフォージド（MCI 70R）7I〜PW：キャロウェイ Xフォージド スター（MCI 70R）50,58度：キャロウェイ オーパス（MCI 80S）PT：オデッセイ Ai-ONE #7 SBALL：キャロウェイ クロムツアーX トリプルトラック
