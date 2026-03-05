本日3月5日（木）よる7時より日本テレビ系にて「世界一受けたい授業×ワールドベースボールクラシック2時間SP」を放送。

過去のワールドベースボールクラシック貴重映像を大公開。豪華講師と「勝つ」ための方法を学ぶ。前回大会での歴史的逆転劇、その裏側には大谷翔平選手が放ったメンタルを強く持つための名言が！

選手を支える最新技術を二宮和也・渡辺謙が体験！ワールドベースボールクラシック優勝経験のある内川聖一氏が教える「勝つ組織に必要な5つのこと」とは？落合博満氏が大谷選手のホームランベスト3を発表！選んだのは意外な一発!?

◆侍JAPANに学ぶ「勝つ」ために必要なメンタル術

メンタルについて教えてくれるのは2023年のワールドベースボールクラシックでヘッドコーチを務め、侍JAPANの世界一奪還に貢献した白井一幸先生。「勝つ」ために必要なメンタル術について学ぶ。白井先生が「いらない」と話す、ついつい言ってしまいがちな「ある言葉」とは⁉

前回大会、窮地に追い込まれた侍JAPAN。空気を一変させた大谷選手の一言に堺正章校長も「それ台本ないですよね」と感嘆。勝負につきものの「緊張」との向き合い方も伝授。過去の大会で見せた、侍JAPANの戦う姿から学べることとは？

秘蔵映像と共に学ぶ侍JAPANのメンタル術。私たちの日常生活にもいかせること間違いなし！

◆侍のライバルたち！気になる海外の注目選手を学ぶ

2時間目は、日本人メジャーリーガー史上最多5度のポストシーズン出場、引退後にはサンディエゴ・パドレスのアドバイザーとしても活躍した齋藤隆先生を迎え、「侍JAPANの前に立ちはだかる海外の注目選手」を学ぶ。

強豪のアメリカ代表、ドミニカ代表には大谷選手と因縁ある選手が。直接対決は見られるのか？キューバ代表にも「二刀流」の選手がいた!? その意外な活躍に驚き！

さらに、今大会ライバルとなる海外選手に直撃！侍JAPANの要注意選手について語る。

◆選手を支える最新技術を体験

侍JAPANの選手を支える最新技術の授業。大谷選手が装着しているベストに隠された驚きの機能とは？ロサンゼルス・ドジャースが導入した最新のベッドは、疲労回復にかかる時間を大幅に短縮!?

スタジオではVRを使った最新技術が登場し、二宮・渡辺・有田哲平が実際に体験。メジャーリーガーたちと夢の勝負が！

今大会導入される最新機器・ピッチコムについて渡辺が選手に直接インタビューへ。試合をより面白く見るための情報が盛りだくさん！

◆勝つ組織に必要な5つのこととは？

自身もワールドベースボールクラシックで優勝経験がある内川先生が、伊東勤先生と共に勝つ組織に必要なことを伝授。過去の秘蔵映像はもちろん、ワールドベースボールクラシックの裏側マル秘話も飛び出し、組織にとって大切な5つのことを教えてくれる。

ダルビッシュ有選手が大会期間中、ホテルで悩まされていたのは意外なあれ!? イチロー氏が見せた仲間からの信頼を得るための行動とは？

◆落合博満が語る、大谷翔平の本当のスゴさ

球界のご意見番である落合氏が登場。今大会も世界中から大注目・大谷選手の「本当のスゴさ」を落合流に語る。中日ドラゴンズ、ワールドベースボールクラシック不参加の知られざる真実も!?

授業では落合先生が選ぶ「大谷ホームランベスト3」を発表。その中には独自の視点で選ばれた意外な一発が!?

■出演者（敬称略）

MC：堺正章、くりぃむしちゅー

パネラー：五十嵐亮太、糸井嘉男、伊原六花、エルフ、金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）、トラウデン直美、長嶋一茂、成田悠輔、二宮和也、澪川舞香（fav me）、ゆうちゃみ、渡辺謙 ※50音順

講師：伊東勤、内川聖一、白井一幸、齋藤隆、落合博満 ※出演順