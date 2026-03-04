『サン！シャイン』“侍ジャパン”選手情報の誤表示にツッコミ相次ぐ アナも謝罪「大変失礼いたしました」
フジテレビ系朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月〜金 前8：14〜9：50）が4日に放送。5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する日本代表を特集する中、選手紹介情報に誤りがあり、出演陣からのツッコミが相次いだ。
【写真】スーツ姿で意気込みを語る近藤健介
番組ではこの日、きのう3日に行われた阪神との強化試合の模様のほか、アメリカ代表の選手らが調整に臨む様子などを伝えた。本大会のスケジュールと先発が予想される投手をスタジオの大型ビジョンで解説する際、10日のチェコ戦に登板が予想された高橋宏斗（中日）の顔写真が近藤健介（福岡）となっていた。
その後、スタジオ内でトークが進行する中、同局の酒主義久アナウンサーが「すいません。高橋投手の顔写真を間違えていました。大変失礼いたしました」と間違いを謝罪した。これにはMCの谷原章介も「近藤さんになっていますよ」と指摘し、ホークスファンとして知られるカンニング竹山は「ソフトバンク間違えないでよ！ホークスだよ、こんちゃんは」と相次いでツッコんだ。
【写真】スーツ姿で意気込みを語る近藤健介
番組ではこの日、きのう3日に行われた阪神との強化試合の模様のほか、アメリカ代表の選手らが調整に臨む様子などを伝えた。本大会のスケジュールと先発が予想される投手をスタジオの大型ビジョンで解説する際、10日のチェコ戦に登板が予想された高橋宏斗（中日）の顔写真が近藤健介（福岡）となっていた。
その後、スタジオ内でトークが進行する中、同局の酒主義久アナウンサーが「すいません。高橋投手の顔写真を間違えていました。大変失礼いたしました」と間違いを謝罪した。これにはMCの谷原章介も「近藤さんになっていますよ」と指摘し、ホークスファンとして知られるカンニング竹山は「ソフトバンク間違えないでよ！ホークスだよ、こんちゃんは」と相次いでツッコんだ。