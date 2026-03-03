カバヤ食品は、食玩（食品玩具）「ほねほねザウルス」シリーズから、期間限定「ほねほねザウルス博物館」を、2026年3月3日から展覧会「ほねほねザウルスワールド in 福井県立恐竜博物館」および全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストアなどで発売。

福井県立恐竜博物館の提供による画像をパッケージに使用

2002年に発売を開始し、25年目を迎えるというプラキットとチューインガム1枚のセットの同シリーズ。付属のプラキットは、各パーツに共通のジョイントを採用し、「ほねほねザウルス」同士や、付属のスペシャルパーツとの組み替えおよび合体が自由に楽しめる。

「ほねほねザウルス博物館」は、福井県で発掘された恐竜の実際の化石がモチーフ。福井県立恐竜博物館の提供による恐竜の化石骨格画像や生体再現画像をイメージとしてパッケージに使用し、まるで恐竜図鑑の骨格見本のようなシリーズとなっている。

全4種類を集めると、史上最大級の肉食恐竜とされる「ティラノサウルス」が組み立てられるスペシャルパーツを同梱する。

ラインアップは、「フクイラプトル」「フクイサウルス」「フクイベナートル」「コシサウルス」全4種。

価格は各550円（税込）。