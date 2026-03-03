オレンジジュースなのにオレンジ不使用？カゴメから新しい野菜・果汁100%ジュースが誕生

オレンジを使わずにオレンジ味を再現したジュース……？

カゴメ株式会社は新たに立ち上げるブランド「KAGOME Beyond（カゴメ ビヨンド）」の第1弾として、「Beyond オレンジを使っていないオレンジ味の100%ジュース」を3月10日から発売します。

「KAGOME Beyond」はカゴメが独自に持つブレンド技術を用いて、既成概念にとらわれない新たな美味しさを提案するブランド。

オレンジは昨今、気候変動によって生産量が減少し、果汁の供給が安定しなかったり価格が高騰したりといった事態が続いています。

こうした状況を受けてカゴメは、これまでに「野菜・果実ミックスジュース」で培ってきた知見と技術を活かした新しいジュース開発を行いました。

その第1弾として登場するのが、オレンジを使わずにオレンジの味や香りを再現する「Beyond オレンジを使っていないオレンジ味の100%ジュース」です。

本商品はオレンジ特有の香りや味を構成する要素を分析し、それらを再現できそうな素材を世界中から選定。ニュージーランド産の「黄にんじん」をベースに「りんご」「パインアップル」などをブレンドすることによって、オレンジに近い味と香りを再現しています。

2年の歳月をかけ、およそ40パターンの試作を経て完成したという本商品は、オレンジジュースの価格が高くなるなかでも、美味しさ、満足感、手頃さを兼ね備えた新しい選択肢になるかもしれません。

発売は3月10日、価格は140円前後となっています。なお、オレンジアレルギーの方に対応した商品ではないためご注意ください。

