【Amazon】PS5本体 + 人気ソフトセットがセール価格に 3月3日0時から

Amazon 新生活セールの開催にあわせて、PS5本体 + 人気ソフトセットがプライスダウンします。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + メタファー：リファンタジオ セット

PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + Clair Obscur

Expedition 33(クレールオブスキュール:エクスペディション33 セット

PlayStation 5デジタル・エディション（日本語専用モデル）もお得に

PlayStation VR2 "Horizon Call of the Mountain" 同梱版（CFIJ-17001）

【Amazon.co.jp限定】オリジナルトートバッグ付き

PlayStation VR2 - Variation-P PlayStation VR2（CFIJ-17000）

【PS5】Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）コレクターズエディション

【早期購入特典】・ゲーム内アイテム 面頬 ・篤と羊蹄六人衆のアバターセット（全７種）（封入）【Amazon.co.jp限定】オリジナル壁紙 配信 【CEROレーティング「Z」】※18歳未満の方には不適切な表現内容が含まれる商品につき、18歳未満の方は購入できません

【純正品】PlayStation5用カバー "Ghost of Yōtei" ゴールド リミテッドエディション（CFI-ZCS2GZ7）

【Amazon.co.jp限定】 "PlayStation" ロゴステッカー

プレイステーションストアチケット 対象商品がレジにて1,100円OFF



商品のお届けは、別々になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 なお、商品のお届けが別々になる場合、割引額は分割されますが、合計割引額に変更はありません。 詳しくは「キャンペーン対象商品のお届け、割引額について」をご確認ください。

対象商品の在庫がなくなり次第終了となります。

※レジにて1,100円の割引額が差し引かれていることをご確認の上、ご注文ください※お1人様1回のみ割引ご注文が可能ですAmazonマーケットプレイスでのご注文は対象外となりますのでご注意ください。詳細は、まとめ買い！お得キャンペーン 「AとBを買うとC円OFF」へ「細則」を必ずお読みください。

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。